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Сегодня, 07:45

Вембаньяма стал вторым европейцем в истории, выбранным под первым номером драфта НБА

Иван Торопцев
Корреспондент
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Французский центровой Виктор Вембаньяма стал вторым в истории европейским баскетболистом, выбранным под первым номером драфта НБА.

В пятницу, 23 июня 19-летний баскетболист был выбран «Сан-Антонио» на драфте-2023.

Первым европейцем, ставшим первым номером драфта НБА, был итальянский форвард Андреа Барньяни, которого в 2006 году выбрал «Торонто». В 2022 году первым на драфте был выбран форвард Паоло Банкеро («Орландо»), который родился в США, но имеет право выступать за сборную Италии.

Сан-Антонио Спёрс
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