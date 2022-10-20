Йокич прокомментировал поражение «Денвера» от «Юты» в матче НБА

Сегодня, 17:07
Центровой «Денвера» Никола Йокич прокомментировал поражение команды от «Юты» в матче регулярного чемпионата НБА — 102:123.
«Мы не так много забрасывали. Второй тайм был немного лучше, но они нанесли много бросков и были открыты», — приводит Eurohoops слова 27-летнего баскетболиста.
Также он поделился мнением о возвращении в команду Джамала Мюррея после травмы.
«Я люблю играть с ним. Я знаю, что он будет очень плох в следующих 20 играх, но мы справимся», — пошутил центровой.
Йокич стал самым результативным игроком матча «Денвер» — «Юта», набрав 27 очков.