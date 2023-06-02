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Сегодня, 06:11

Йокич установил рекорд по передачам в финале НБА среди центровых

Евгений Козинов
Корреспондент
Никола Йокич.
Фото USA Today Sports
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Центровой «Денвера» Никола Йокич стал самым результативным игроком первого матча финальной серии НБА против «Майами» (104:93). 28-летний серб набрал 27 очков, сделал 10 подборов и 14 передач.

Йокич установил рекорд финальных матчей по результативным передачам среди центровых. Он обошел Билла Расселла, который в 1969 году за «Селтикс» сделал 13 передач в финале против «Лейкерс».

Вторая игра в серии «Денвер» — «Майами» состоится 5 июня на паркете в Денвере. Начало встречи — в 3.00 по московскому времени.

баскетбол
НБА
БК Денвер Наггетс
Никола Йокич
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«Денвер» с победы начал финальную серию НБА против «Майами»