Йокич установил рекорд по передачам в финале НБА среди центровых

Центровой «Денвера» Никола Йокич стал самым результативным игроком первого матча финальной серии НБА против «Майами» (104:93). 28-летний серб набрал 27 очков, сделал 10 подборов и 14 передач.

Йокич установил рекорд финальных матчей по результативным передачам среди центровых. Он обошел Билла Расселла, который в 1969 году за «Селтикс» сделал 13 передач в финале против «Лейкерс».

Вторая игра в серии «Денвер» — «Майами» состоится 5 июня на паркете в Денвере. Начало встречи — в 3.00 по московскому времени.