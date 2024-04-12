«Юта» переиграла «Хьюстон». Ванвлит набрал 42 очка

«Хьюстон» проиграл «Юте» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:124. «Джаз» прервали свою неудачную серию из 13 поражений.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Рокетс» Фред Ванвлит, набравший 42 очка.

«Хьюстон» с результатом 39-41 и занимает 11-е место в Западной конференции. «Юта» идет на 12-й строчке — 30-50.

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Хьюстон» — 124:121 (28:38, 36:29, 34:29, 26:25)

Ю: Шаманич (22), Джордж (20), Сенсабо (17), Хортон-Такер (16), Лофтон (14).

Х: Ванвлит (42), Уитмор (18), Томпсон (15 + 10 подборов), Грин (13).