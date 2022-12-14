«Юта» переиграла «Нью-Орлеан»

Сегодня, 07:46
«Юта» на своем паркете обыграла «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:100. «Джаз» прервали семиматчевую победную серию «Пеликанс».
Самым результативным игроком встречи стал Зайон Уильямсон, набравший 26 очков.
«Нью-Орлеан» лидирует в Западной конференции. «Юта» идет на 8-й строчке.
НБА
Регулярный чемпионат
«Юта» — «Нью-Орлеан» — 121:100 (29:30, 23:15, 39:26, 30:29)
Ю: Бизли (21), Александер-Уокер (19), Маркканен (19 + 11 подборов), Вандербилт (18 + 14 подборов), Кесслер (11 + 16 подборов).
Н: Уильямсон (26), Валанчюнас (15), Макколлум (14).