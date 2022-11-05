Лука Дончич повторил 60-летний рекорд результативности Уилта Чемберлейна

Защитник «Далласа» Лука Дончич набрал 35 очков в матче регулярного чемпионата НБА против «Торонто» (111:110).

Таким образом, словенец набирает, как минимум 30 очков в стартовых восьми матчах сезона. Дончич — первый игрок лиги, кто показывает такую статистику после легендарного центрового Уилта Чемберлейна.

Бывший игрок «Лейкерс» демонстрировал подобную серию в сезоне-1959/60 (8 матчей с 30+ очками) и в сезоне-1962/63 (23 матча с 30+ очками).

В этом сезоне на счету 23-летнего Дончича 36 очков, 8,8 подбора и 8,6 передачи за 36 минут игрового времени.