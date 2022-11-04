Ирвинг вляпался в антисемитский скандал. Против него — вся НБА, а за — Канье Уэст и Илон Маск

История одного очень дорогого поста.

Звезда НБА Кайри Ирвинг решил выложить в соцсети ссылку на фильм антисемитского толка. Когда защитнику «Бруклина» намекнули, что он ошибся, Кайри в свойственной ему манере не стал извиняться и настаивал на свободе слова и праве выкладывать у себя в соцсетях то, что он считает нужным. Правда, в итоге Ирвинг продержался всего пару дней.

Открытый им ящик Пандоры превратил матчи команды в поле для жарких дискуссий, а против игрока ополчились все — от руководства команды и лиги до ключевых спонсоров. Впрочем, нашлись и те, кто посчитал нужным похвалить Кайри за специфическую смелость. Среди них, разумеется, был и Канье Уэст, которому на общественное мнение в Америке, кажется, уже наплевать.

Баскетболист «Бруклина» Кайри Ирвинг. Фото USA Today Sports Фото USA Today Sports

«Я могу публиковать все, что захочу»

Пожалуй, в контрактах баскетбольных звезд теперь нужно прописывать правила поведения игроков в сети. Потому что слишком часто команды и бизнес страдают из-за необдуманных действий в интернете. Только недавно утих расистский скандал в НБА, как Кайри Ирвинг разбудил антисемитский. Пару дней назад он не нашел для себя ничего интереснее, нежели познакомиться с маргинальными движениями за «чистую Америку». Заинтересовавшись одной из самых нашумевших работ «От евреев к неграм: разбудите черную Америку», он решил поделится ссылкой на этот фильм с подписчиками.

И тут началось. Среди реплаев — тысячи гневных сообщений как от представителей еврейского сообщества, так и от простых людей, для которых любые формы антисемитизма неприемлемы. Кайри игнорировал такие нападки, тогда онлайн-баталии перешли в офлайн. Благо, найти Ирвинга нетрудно — и площадкой для обсуждения исторических взглядов баскетболиста стали матчи «Бруклина».

После игры с «Индианой» к баскетболисту с просьбой объяснить смысл продвижения таких идей в обществе обратился журналист Ник Фриделл. Но диалога не получилось.

«Да, я выложил это, ровно так же, как и ты выкладываешь, не так ли? Ты выкладываешь какие-то вещи, чтобы зарабатывать на жизнь, так? Отлично, давайте тогда двигаться дальше. Давайте двигаться дальше. Давайте двигаться дальше. Не надо выставлять меня бесчеловечным. Я другой человек. Я могу публиковать все, что захочу. Так что давайте закрывать эту тему и переходим к следующему вопросу», — сказал на эмоциях Ирвинг.

Но на этом давление не закончилось. На следующий матч против тех же «Пэйсерс» пришла целая группа фанатов в майках с надписью «Боритесь с антисемитизмом». Что интересно, Кайри поприветствовал таких активных болельщиков, однако они уже не были настроены на позитивное общение. На протяжении всего матча главным лозунгом был призыв отстранить Ирвинга от игр.

Баскетболист «Бруклина» Кайри Ирвинг. Фото USA Today Sports Фото USA Today Sports

Против баскетболиста выступили лига, спонсоры и игроки

Практически сразу действие звезды «Бруклина» осудила как лига, так и клуб. Хотя до последнего в НБА не называли конкретную фамилию нарушившего этику игрока и отказывались от дисквалификаций. Однако удерживаться от санкции было все сложнее. Резко выступил против Ирвинга член Зала славы и эксперт TNT Чарльз Баркли. Он указывал на национальность комиссара НБА Адама Сильвера — он еврей.

«Я считаю, что НБА совершила ошибку. Кайри Ирвинг должен был быть отстранен. Адам Сильвер должен был отстранить его. Нельзя взять у него 40 миллионов долларов и оскорбить его религию. У тебя есть право оскорбить меня, но у меня есть право сказать: «Нет, ты не будешь брать у меня 40 миллионов долларов и оскорблять мою религию», — сказал он в своем блоге. Против Ирвинга выступил и профсоюз игроков, и ряд тренеров команд.

В какой-то момент казалось, что если клуб или лига не отстранят баскетболиста, то игроки сами откажутся находиться с ним на одной площадке. Осудил Кайри и владелец «Бруклина» Джо Цай. Под ударом был не только клуб, но и связанные со спортсменом коммерческие бренды. К примеру, Nike сразу же открестился от радикальных взглядов человека, для которого они делали именную линию кроссовок. «Мы считаем, что в мире нет места для разжигания ненависти, и мы осуждаем любые формы антисемитизма», — заявили в компании.

В ответ на критику Ирвинг назвал себя омнистом и сказал, что не может быть антисемитом хотя бы из соображения того, где родился. «Я «омнист», то есть признаю и уважаю все религии и их богов. Ярлык «антисемит», который навешивают на меня, не отражает правду, в которой я живу каждый день», — сказал Кайри.

Канье Уэст. Фото Global Look Press

За Ирвинга вступился «отмененный» Канье Уэст

Клуб и игрок попытались уладить ситуацию и поучаствовать в жизни благотворительного еврейского фонда. Однако от Ирвинга они деньги принимать отказались. Против защитника стали высказывать уже и политики, и легенды лиги, поэтому у «Бруклина» не оставалось других возможностей, кроме как отстранить игрока.

Ирвинг дисквалифицирован как минимум на 5 матчей. Логика действий руководства клуба такая: их баскетболист отказался извиняться. Однако это не совсем и так. Кайри признал свою ошибку, но настаивал на том, что имеет право на свое мнение и не должен за публикацию ссылки нести ответственность, равную как автор фильма. «Я не хотел причинить никакого вреда. Не я снял этот документальный фильм», — поясняет свою позицию спортсмен.

Удивительно, но нашлись и те, кто поддержал в этой ситуации игрока. К примеру, скандально известный рэп-исполнитель Канье Уэст, который и сам страдает из-за своих специфических взглядов. Уэст — сторонник свободы слова в радикальном ее понимании.

Таких же взглядов придерживается и Илон Маск. Миллиардер недавно приобрел Twitter, объявив, что теперь эта соцсеть будет открыта для людей всех взглядов. Поэтому по крайней мере «отмены» на площадке баскетболисту ждать не стоит. Главный вопрос, конечно, в том, насколько в целом стоило атаковать человека за его взгляды.