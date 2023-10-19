Экс-звезда сборной России творит историю в женской НБА. Ей не мешают даже обвинения в дискриминации

Бекки Хэммон второй раз подряд привела «Лас-Вегас Эйсерс» к чемпионству в WNBA.

Бывшая звезда женской баскетбольной сборной России Бекки Хэммон продолжает укреплять свою репутацию топ-тренера — под руководством 46-летней специалистки команда WNBA «Лас-Вегас Эйсес» завоевала второе чемпионство подряд, обыграв в финальной серии соперниц «Нью-Йорк Либерти» со счетом 3:1. При этом путь к титулу для Хэммон отнюдь не был усыпан розами — ее обвиняли (да и сейчас обвиняют) в дискриминации и даже дисквалифицировали по ходу сезона, а в финальной серии «Лас-Вегасу» пришлось добывать победу без ключевых баскетболисток.

К мужчинам не пускают

Американка Хэммон, напомним, не просто играла за сборную России, но и стала в ее составе бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине и серебряным призером чемпионата Европы. По завершении игровой карьеры она начала тренировать за океаном, причем весьма успешно — долгое время работала ассистентом у знаменитого Грега Поповича в «Сан-Антонио». Периодически возникают разговоры, что именно Бекки станет первой женщиной — главным тренером команды НБА, но многочисленные собеседования с менеджментом различных клубов так пока ни к чему и не привели.

Фото USA Today Sports

Сама Хэммон уверена, что ей не дают шанс в НБА исключительно из-за гендерных стереотипов. В мае она заявила Time следующее: «Я сбилась со счета, сколько раз я проходила собеседование. Дело в том, что люди не принимают в расчет 16 лет, которые я провела в качестве игрока женской НБА. Если бы у меня за плечами была 16-летняя карьера в НБА и меня звали Брайан, меня бы уже пару раз наняли главным тренером и уволили».

Хотя в августе Бекки, кстати, включили в Зал славы НБА вместе с целым рядом легенд мужского пола — Поповичем, Дирком Новицки, Пау Газолем, Тони Паркером и Дуэйном Уэйдом. Однако Зал славы — это хорошо, но Хэммон явно не собирается жить прошлым, она хочет продолжать побеждать, теперь уже как тренер. И если 46-летней специалистке не удается это сделать в мужской НБА, то пока можно самовыражаться в женской НБА. Что она успешно и делает.

В прошлом сезоне вместе с «Эйсерс» Бекки уже выиграла титул в WNBA, а сейчас повторила этот успех. И стала третьим в истории мужской и женской НБА тренером, выигравшем два титула сразу после дебюта. Мало того, до «Эйсерс» более 20 лет ни одной из команд WNBA не удавалось защитить свой титул. Но «Лас-Вегасу» и Хэммон это удалось.

Бекки Хэммон. Фото USA Today Sports

Обвинения, дисквалификация и снова обвинения

«Эйсерс» выиграли регулярный чемпионат, а в плей-офф в четвертьфинале и полуфинале не проиграли ни одного матча «Чикаго» и «Далласу» соответственно. Но в финале против «Нью-Йорка» подопечным Хэммон пришлось значительно сложнее. Да, в первых двух играх «Лас-Вегас» одержал довольно уверенные победы 99:82 и 104:76, но в третьей встрече в гостях соперницы взяли реванш 87:73. Мало того, из-за травм выбыли основные баскетболистки «Лас-Вегаса» Челси Грей и Киа Стоукс. Однако даже это не помешало на выезде в четвертом матче вырвать победу 70:69, а заодно и завершить финальную серию в свою пользу.

По словам Хэммон, «Эйсерс» никто не считал суперкомандой, а собранных в ней баскетболисток — звездами. Но игроки своим трудом заслужили шанс стать чемпионками, а затем и повторить успех. И успешно воспользовались возможностью. Впрочем, безусловно, при всем уважении к игрокам победы «Лас-Вегаса» можно назвать тренерскими. Бекки сделала из «Эйсерс» команду-звезду, пусть на этом пути ей пришлось не так и сладко. В частности, ее обвинила в дискриминации теперь уже бывшая баскетболистка «Лас-Вегаса» Дирика Хэмби.

Как заявила Хэмби, после объявления руководству клуба о внеплановой беременности Хэммон по отношению к ней начала заниматься «запугиванием, манипулированием и дискриминацией». В межсезонье баскетболистку обменяли в «Лос-Анджелес», но та в долгу не осталась — написала заявление с обвинениями в адрес наставницы. В итоге расследование продолжалось несколько месяцев, по его итогам Хэммон, которая все обвинения решительно отвергала, дисквалифицировали на две игры, а «Эйсерс» лишили пика в первом раунде на драфте 2025 года.

Но и это не удовлетворило Хэмби — в начале октября, перед финалом стало известно, что баскетболистка подала на WNBA и «Эйсерс» жалобу в Комиссию по равным правам штата Невада и Комиссию по равным возможностям трудоустройства с обвинениями в гендерной дискриминации. Так что сражаться с «Нью-Йорком» Бекки и ее команде пришлось, можно сказать, еще и под дополнительным давлением. Но это «Лас-Вегас» и Хэммон не остановило.