«Борода» поймал НБА за бороду, но чемпионом так и не станет

Что ждет Джеймса Хардена в калифорнийском проекте Стива Балмера?

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски взорвал трансферную бомбу, объявив о договоренности «Клипперс» и «Филадельфии» относительно обмена с участием Джеймса Хардена. Вместе со звездным защитником в «Клипперс» перейдут ветеран НБА Пи Джей Такер и неплохо проявивший себя на ЧМ-2023 Филип Петрушев. В обратном направлении отправятся форварды Роберт Ковингтон, Николя Батюм, Маркус Моррис и Кеньон Мартин-младший, а также драфт-компенсация.

Напомним, что Харден запросил у «Сиксерс» обмен в начале лета. В августе во время визита в Китай баскетболист несколько раз назвал президента «76-х» Дэрила Мори «лжецом», отметив, что отношения с клубом восстановить уже не удастся. Позже Харден с задержкой явился в тренировочный лагерь «Филадельфии», большую часть подготовительного периода он провел вне команды. Джеймс не выходил на площадку в первых матчах нового сезона НБА. А теперь окажется в компании еще трех стареющих суперзвезд.

Самые возвратные

С переходом Хардена возникнет интереснейший прецедент, который отсутствовал в НБА со времен отмены территориального драфта, когда в команды попадали игроки своего штата. Четыре суперзвезды «Клипперс» родились в Калифорнии: Пол Джордж (Палмдейл), Рассел Уэстбрук (Лонг-Бич), Кавай Ленард (Лос-Анджелес), Джеймс Харден (Лос-Анджелес). То есть существует вероятность, что у клуба Стива Балмера в стартовой пятерке будут выходить только местные ребята. К топ-4 могут присоединиться Норман Пауэлл (Сан-Диего) или Джордан Миллер (Анахайм).

Получается, что это практически региональный клуб. В современных реалиях, когда в НБА играет множество легионеров, это невероятный случай. Харден, кстати, уже в третий раз будет играть в одной команде с Уэстбруком. Они провели три сезона в «Оклахоме», где им компанию составлял Кевин Дюрант, и один сезон в «Хьюстоне». Правда, вместе ничего не выиграли. В этот раз шансы на чемпионство тоже очень низкие. Не зря коэффициенты у букмекеров на чемпионство «Клипперс» обвалились в два раза после новости о переходе Хардена.

Ведь помимо красивой истории с Калифорнией сложно понять, зачем этот обмен «Клипперс». Джорджу — 33 года, Каваю — 32, Уэстбруку на днях будет 35, Хардену — 34. То есть это четыре возрастные суперзвезды. Средний возраст команды будет самым высоким в НБА. Шесть игроков — старше 30, пять — старше 32,5. К тому же не стоит забывать, что все четверо подвержены травмам и много пропускали в последние годы. Плюс у всех огромные контракты, кроме Уэстбрука. Что нужно сделать, чтобы получить за них что-то ценное при обмене, например, в следующее межсезонье? Кажется, что эта миссия невыполнима.

Фото Global Look Press

Две дыры в защите

Если рассматривать этот обмен с игровой точки зрения, то у «Клипперс» образовывается острая нехватка игроков (это при второй платежке в лиге, больше только у «Голден Стэйт»). Особенно слабой выглядит позиция пятого номера. Подменить Ивицу Зубаца просто некем. Вероятно, придется подтягивать на позицию центрового Филипа Петрушева. Или Тайрон Лю вообще будет играть без центровых: обыгрыш один на один и скидка или обыгрыш один на один и драйв.

Вечный вопрос — как Уэстбрук, Джордж и Харден будут делить мяч. Все трое привыкли подолгу возиться с ним, а с годами это качество только прогрессируют. Конечно, есть плюс, что все четверо умеют отдавать отличные передачи в розыгрыше.

Что будет с защитой? Понятно, что ни Устбрук, ни Харден не являются хорошими защитниками на мяче (on the ball). По перехватам и подборам в защите — да, но один на один — оба дырявые. Пропускать «Клипперс» будет очень много.

Единственный большой плюс для «Клипперс» заключается в том, что они оставили в своем составе Теренса Мана. Это один из ключевых игроков клуба из Лос-Анджелеса в будущем. В этом нет никаких сомнений. Он может сыграть на трех позициях, относительно молодой и разносторонне развитый. Без него защита «Клипперс» вообще бы развалилась.

Шанс для Макси

Выиграл ли сам Харден от этого обмена? Вполне, если бы не одно «но». Этот игрок мало что собой представляет в последние четыре года. Что он сделал для организаций, за которые выступал? Самоутвердился высокой статистикой, в очередной раз потешил свое эго. Молодец, вопросов нет. Достиг своего. Его обменяли. Заплатил штраф, полностью дискредитировал себя в глазах большинства клубов лиги. С таким товарищем вряд ли еще кто-то захочет связываться. Да, он привлекает внимание аудитории, но исключительно из-за скандалов.

Фото USA Today Sports

Последний раз игроком недели Борода был в феврале 2021 года. Игроком месяца — в марте того же года. С тех пор никаких интересных заслуг у него нет. Однозначно человек находится на закате карьеры. Хочет ли он выиграть чемпионство? Да. Выиграет? Уже нет. Деньги? Вряд ли они играют важную роль для Джеймса. Он пошел на скидку за два последних сезона, чтобы «Филадельфия» имела люфт по зарплатным ведомостям.

Что касается «Сиксерс», то они потеряли второго самого результативного игрока прошлого сезона (21,0 очка в среднем за игру), лучшего разыгрывающего (10,7 передачи) и, как ни удивительно, второго по подборам (6,1). Впрочем, теперь эти цифры может закрыть Тайриз Макси, который становится полноценной второй звездой команды.

Еще «76-е» разгрузили платежную ведомость. Теперь они только 9-10 в НБА по зарплатам. При этом в их ростере 14 добротных игроков плюс Джоэл Эмбиид и Тайриз Макси. Но даже в таком сочетании второй раунд плей-офф кажется потолком для коллектива Ника Нерса.

С одной стороны, «Филадельфия» все-таки выглядит победителем в этом обмене. Однако пострадал имидж организации в плане решения проблем. Скандал с Харденом высветил Дэрила Мори в дурном свете. Теперь многие звезды подумают, стоит ли переходить в его клуб. Да, и лига должна подумать над случившимся кейсом. Суперзвезда устроила 124-дневный бойкот и диверсию, ударившие по репутации команды и всей организации в целом. Станет ли это еще одной каплей в пересмотре коллективного соглашения перед подписанием нового ТВ-контракта? Посмотрим.