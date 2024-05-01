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Сегодня, 17:15

«Лейкерс» готовы дать стареющему Леброну 164 миллиона на три года. Но согласится ли на это сам форвард?

«Лейкерс» готовы предложить Леброну трехлетний контракт на 164 миллиона
Отдел спорта «СЭ»
Леброн Джеймс.
Фото Isaiah J. Downing, USA Today Sports
Энтони Дэвис и Леброн Джеймс.
Фото Petre Thomas, USA Today Sports
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Сага о новом контракте Джеймса.

«Денвер» второй год подряд завершил сезон для «Лейкерс» и Леброна Джеймса. В плей-офф-2023 «Наггетс» прошли калифорнийцев в финале Западной конференции (4-0), а в этот раз «разобрали» клуб из Лос-Анджелеса в пяти матчах (4-1). Героем серии стал Джамал Мюррэй, забивавший решающие броски во втором и пятом матчах. Отметим, что первый раунд в текущем сезоне не смог преодолеть также «Финикс» Кевина Дюранта, а в плей-ин борьбу за трофей прекратил «Голден Стэйт» Стефена Карри. Таким образом, впервые за 20 лет второй раунд плей-офф пройдет без трех главных американских звезд лиги. Но если судьба Карри и Дюранта понятна (оба имеют контракты со своими организациями еще на два сезона), то вот где продолжит карьеру Джеймс — большой вопрос.

Бронни и пункты

После серии с «Денвером» Леброн похвалил Николу Йокича и компанию. «В первую очередь я хочу снять шляпу перед ними. Это действующие чемпионы. Отличная организация, потрясающая тренерская работа Майкла Мэлоуна. Они использовали свои шансы в концовках, что и помогло выиграть серию. Надо отдавать должное, когда ваш соперник этого заслуживает», — заявил форвард «Лейкерс».

Отвечая на вопрос о своем будущем, суперзвезда ушла от ответа, отметив, что сейчас просто хочет побыть со своей семьей. Напомним, что у Джеймса есть опция выхода из контракта с «Лейкерс» в межсезонье-2024. Считается, что он заинтересован в выступлении в одной команде со своим старшим сыном Бронни, который планирует выставить свою кандидатуру на драфт НБА-2024.

The Athletic сообщил, что калифорнийский клуб готов к тому, чтобы выбрать Бронни в первом раунде, однако инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски отмечает, что дела обстоят иначе. Да и приоритеты у 39-летнего форварда поменялись.

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«Идея совместной игры с Бронни больше не является приоритетом для Леброна, — подчеркнул инсайдер. — Цель Рича Пола (агент Джеймса) во время преддрафтовой рутины Бронни Джеймса состоит в том, чтобы понять, есть ли в НБА подходящая система или организация, которая помогла бы Бронни работать над развитием после пропуска им длительного периода из-за проблем с сердцем. Если он выставится на драфт, то, скорее всего, следующий сезон проведет в G-лиге. Как мне кажется, Леброн, Бронни и Рич Пол скажут вам, что если бы у отца и сына получилось объединиться естественным путем, то это было бы здорово. Но если мы говорим о драфт-пиках «Лейкерс», то 17-й выбор — действительно важный актив для клуба, который, вероятно, будет задействован в большой сделке. Они не станут использовать его для выбора Бронни Джеймса. Еще у них есть 55-й выбор. Но к тому времени Бронни вполне может оказаться в другой организации».

Другой журналист ESPN Брайан Уиндхорст считает, что Леброн намерен выйти на рынок свободных агентов с целью оказать давление на «Лейкерс». Это произойдет впервые с 2018 года, когда после окончания контракта с «Кливлендом» Джеймс решился на переход в «Лейкерс».

«Думаю, он хочет посмотреть, что «Лейкерс» сделают на драфте. Возможно, у них будет три пика первого раунда, которые они могут обменять, и пара контрактов, которые они могут добавить к обмену, чтобы усилить команду, — сообщил инсайдер. — Также Леброн может захотеть добавить несколько пунктов в свой контракт. У него нет пункта о запрете на обмен, и я не удивлюсь, если он захочет включить его в новый контракт».

Энтони Дэвис и Леброн Джеймс.
Фото Petre Thomas, USA Today Sports

Большие деньги

Агент Джеймса Рич Пол уверен, что его клиент продолжит карьеру и проведет в лиге еще два-три сезона. Эти слова идеально подходят под информацию The Athletic о предложении «Лейкерс» на 164 миллиона долларов на три года (со ссылкой на источник из окружения Леброна). «Клуб из Лос-Анджелеса хочет сохранить свой главный актив любой ценой», — говорится в сообщении.

«Я видел и слышал много разных сообщений по поводу моего будущего, — написал сам баскетболист в своих социальных сетях. — Сказал это в понедельник (29 апреля) и повторю снова. Пока думаю о том, как бы провести время с семьей и детьми, так что сам ничего не знаю! Ясность появится, когда поговорю с семьей и окружением. Тогда вы все узнаете. Ну а пока тишина».

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Возможно, еще одним условием, при котором Леброн останется в «Лейкерс», будет смена главного тренера. Многие инсайдеры отмечают, что игроки «Озерников» разочаровались в Дарвине Хэме и не видят его в качестве наставника команды на следующий сезон. Одним из кандидатов на этот пост считается ровесник и близкий друг Леброна Джей Джей Редик. Они даже вместе ведут подкаст.

Отметим, что Редик, закончивший карьеру в сентябре 2021 года, считается кандидатом на пост главного тренера «Шарлотт».

БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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