Виктор Вембаньяма: биография форварда «Сан-Антонио» и сборной Франции

История жизни центрового «Сан-Антонио Сперс».

Вембаньяма родился 4 января 2004 года во французском городе Ле-Шене. Рост — 222 см, вес — 109 кг. Виктор играет на позиции центрового и тяжелого форварда в клубе НБА «Сан-Антонио» под первым номером. Баскетболист вызывается в сборную Франции.

Вембаньяма считается одним из величайших проспектов НБА своего поколения со времен Леброна Джеймса.

Детские годы и юность

Родители

Феликс — отец Вембаньяма, конголезец по национальности. В молодости он занимался легкой атлетикой, выступал в соревнованиях по прыжкам в высоту и прыжкам в длину. Маму Виктора зовут Элоди де Фотеро. Ранее она занималась баскетболом, а сейчас является тренером. Рост папы составляет 198 см, матери — 191 см. Старшая сестра Вембаньяма Ева профессионально играет в баскетбол. Младший брат Оскар увлекается баскетболом и гандболом. Дедушка Виктора Мишель де Фотеро и бабушка Мари Кристин также занимались баскетболом.

Ева и Виктор Вембаньяма. Фото Соцсети

Детская карьера и увлечения

В детстве Вембаньяма любил играть в футбол на позиции голкипера. Его другим увлечением было дзюдо, но юноша решил сосредоточиться на баскетболе. Мама привила мальчику любовь к этому виду спорта. Она научила Виктора основам.

В семь лет Вембаньяма начал играть за любительский клуб из Франции «Антанта Ле Шене Версаль». Через три года спортсмен перешел в «Нантер 92», который базировался в пригороде Парижа. Во время просмотра скауты перепутали Виктора с тренером, когда будущая звезда находилась на скамейке запасных предыдущей команды. Форвард уже тогда обладал исключительным ростом — в 10 лет достиг отметки в 180 см.

В феврале 2018-го Вембаньяма отдали в аренду в «Барселону» на турнир среди юношей до 14 лет в Испании (Мини-кубок Короля). Каталонцы стали победителями соревнований, однако француз отказался продолжать карьеру в составе сине-гранатовых.

Фото Соцсети

Спортивная карьера

Игра за «Нантер 92»

В сезоне-2019/20 главный тренер «Нантера» Паскаль Доннадье пригласил Вембаньяма в основную команду.

29 октября 2019 года форвард дебютировал в профессиональном баскетболе в возрасте 15 лет и девяти месяцев в матче Кубка Европы против «Брешии», сыграв 31 секунду. Вембаньяма стал вторым самым юным игроком после Стефана Петковича, сыгравшим в Кубке Европы.

В сезоне-2019/20 молодежной лиги U21 центровой набирал в среднем 10,2 очка, 4,9 подбора и 3,3 блок-шота за матч, чаще всего выходя на паркет со скамейки запасных.

В следующем сезоне 12 декабря 2020-го француз получил стрессовый перелом малоберцовой кости и пропустил в общей сложности два с половиной месяца. В молодежном первенстве-2020/21 Вембаньяма набирал в среднем за игру 13,4 очка, делал 8,6 подбора и 3,2 блок-шота.

Фото Global Look Press

Переход в АСВЕЛ

29 июня 2021-го Вембаньяма стал игроком французского АСВЕЛа. Баскетболист подписал с клубом контракт на три года. 1 октября форвард дебютировал в Евролиге в матче с «Жальгирисом», проведя на площадке три минуты.

29 декабря Вембаньяма получил приглашение на участие в Матче всех звезд Национальной лиги Франции, но Виктор не сыграл из-за травмы правого плеча.

Форвард набирал в среднем 6,5 очка и 3,8 подбора за игру в Евролиге. Он занял второе место после Рокаса Йокубайтиса в голосовании за награду «Восходящая звезда Евролиги».

В конце июня 2022 года юноша покинул клуб, несмотря на обещания президента клуба Тони Паркера построить команду вокруг него в следующем сезоне.

«Метрополитан 92»

4 июля 2022-го Вембаньяма заключил соглашение на два года с командой «Метрополитан 92» из Леваллуа-Перре (Франция).

В сезоне-2022/23 чемпионата Франции он стал одним из лучших игроков лиги и принял участие в Матче звезд в качестве капитана команды.

Вембаньяма помог «Метрополитан 92» дойти до финала плей-офф чемпионата Франции, где его команда проиграла «Монако» в серии со счетом 0-3. Молодой центровой завершил сезон, набирая в среднем 21,6 очка, 10,4 подбора и 3,1 блок-шота за игру, лидируя в лиге LNB Pro А в каждой категории.

22 апреля 2023 года Вембаньяма выставил свою кандидатуру на драфт НБА 2023.

Фото AFP

Драфт и контракт с «Сан-Антонио Сперс»

22 июня 2023 года Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио» под первым пиком на драфте НБА-2023. Благодаря этому Виктор установил следующие рекорды: он стал первым французом, выбранным под первым номером, вторым европейцем после итальянца Андреа Барньяни в 2006-м и третьим первым выбором «Сперз» когда-либо после Дэвида Робинсона и Тима Данкана.

8 июля 2023-го Вембаньяма дебютировал за «Сан-Антонио» в игре с «Шарлотт» в летне лиге НБА (76:68). Француз набрал за матч 9 очков, сделал 8 подборов и 3 передачи, а также 5 блок-шотов.

Фото AFP

Вембаньяма в сборной Франции

Вембаньяма был включен в предварительный состав сборной Франции на Евробаскет-2022, но не смог сыграть на турнире из-за повреждения.

В октябре 2022-го Виктор получил вызов в национальную команду к ноябрьским матчам квалификации чемпионата мира — 2023.

11 ноября 2022 года он набрал 20 очков и сделал девять подборов в первой игре за сборную Франции в матче с Литвой (90:65).

В июне 2023-го Вембаньяма решил пропустить чемпионат мира — 2023 в Индонезии, Японии и Филиппинах. Мировое первенство пройдет с 25 августа по 10 сентября.

Фото AFP

Достижения спортсмена

Лучший снайпер чемпионата Франции (2023)

MVP (самый ценный игрок) чемпионата Франции (2023)

Лучший молодой игрок лиги Франции (2021, 2022)

Попадание в символическую пятерку чемпионата Франции (2023)

MVP «Матча всех звезд» лиги Франции (2021, 2022)

Участник «Матча всех звезд» чемпионата Франции (2021, 2022)

Какая зарплата у спортсмена?

Зарплата Вембаньяма в «Сан-Антонио» в сезоне-2023/24 составит почти 12 миллионов долларов в год.

Фото AFP

Личная жизнь

Вембаньяма не женат и не имеет детей. Один из самых талантливых баскетболистов настоящего времени в данный момент ни с кем не встречается.

Вембаньяма сейчас

Фото AFP

Где сейчас живет Виктор

Вембаньяма живет в штате Техас (США) в городе Сан-Антонио.

Вембаньяма вне баскетбола

Виктор Вембаньяма окончил с отличием лицей. Спортсмен получил диплом бакалавра по специальностям естественных и экономических науках.

Французский баскетболист свободно владеет английским языком. Форвард «Сперз» выучил его самостоятельно, начиная со средней школы. Он смотрел видео из соцсетей и англоязычные телепрограммы.

Скандал с Бритни Спирс

В начале июля 2023-го во время Летней лиги НБА Вембаньяма находился в Лас-Вегасе. Центровой приехал на ужин в одно из заведений города, где также находилась известная поп-певица Бритни Спирс. Американка узнала спортсмена и подошла к нему познакомиться. По словам форварда, девушка «схватила его сзади», а Бритни говорила, что просто похлопала его по плечу. В результате служба безопасности Вембаньяма оттолкнула Спирс, которая упала на пол.

Никаких обвинений после инцидента предъявлено не было. Полицейские выяснили, что охранник действительно оттолкнул руку певицы, однако они пришли к выводу, что Спирс затем ударила себя сама.

Соцсети спортсмена

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