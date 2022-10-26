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Баскетбол

Сегодня, 20:25

Галь Мекель объявил о завершении спортивной карьеры

Алина Савинова
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Капитан сборной Израиля Галь Мекель объявил о завершении своей спортивной карьеры.

«Я решил попрощаться с любовью всей моей жизни — баскетболом. С тех пор как мой отец вложил мяч в мою руку, он стал частью моей жизни. Были моменты счастья, признания и славы, но также и моменты печали и разочарования.

Баскетбол дал мне возможность путешествовать по всему миру. Я люблю и ценю каждый момент своей карьеры. Я добился всего, о чем мечтал. Я буду продолжать наслаждаться баскетболом, не выходя из дома, и, возможно, даже работать с игроками, которые хотят пойти по тому же удивительному пути. Прямо сейчас я чувствую, что не могу дать этой игре то, чего она заслуживает. Это подходящий момент, чтобы остановиться и сказать вам спасибо", — цитирует 34-летнего спортсмена Eurohoops.

В этом году Мекель выступал на Евробаскете за команду своей страны.

За 14 лет своей карьеры он дважды становился чемпионом Израиля (2010, 2013) и выиграл два Кубка Израиля (2016, 2017). Мекель также был признан самым ценным игроком израильской лиги в 2011 и 2013 годах.

Источник: https://www.eurohoops.net/en/euroleague/1410318/gal-mekel-retires-from-basketball-i-accomplished-everything-that-i-dreamed-of/
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