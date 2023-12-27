Агента Шведа рассказал про новые предложения из чемпионата Китая

Агент защитника «Шаньси» Алексея Шведа Обрад Фимич в интервью «СЭ» ответил на вопрос, рассматривает ли игрок возможность доиграть сезон-2023/24 в Европе. Напомним, что в чемпионате Китая уже в конце февраля уже стартует плей-офф.

«Могу сказать, что команды из другой китайской Лиги — NBL (второй дивизион чемпионата Китая. — Прим. «СЭ») заинтересованы в том, чтобы подписать Шведа на летний период, — отметил «СЭ» Обрад Фимич. — Мы пока не спешим с ответом, так как Алексей сейчас полностью сконцентрирован на том, чтобы вывести «Шаньси» в плей-офф. Наша цель — остаться в Китае, но можем рассмотреть и европейские варианты, и варианты из России. Это будет зависеть от желания игрока и финансовой составляющей».

Статистика Шведа в 16 проведенных матчах в CBA составляют 17,6 очка, 10,1 передача и 5,6 подбора.