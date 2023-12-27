Агент Шведа прокомментировал информацию о зарплате защитника в Китае

Агент защитника «Шаньси» Алексея Шведа Обрад Фимич в интервью «СЭ» отметил, что не понимает откуда в российских СМИ взяла информация о том, что защитник подписал трехлетний контракт с китайским клубом.

— Как бы вы могли прокомментировать материал в «Ведомостях» от 11 декабря, где сказано, что Швед получит 9 миллионов евро за три года в «Шаньси». Откуда берутся эти цифры?

— У меня тот же вопрос. Вроде бы речь идет про респектабельное издание, но, прочитав этот материал, я был неприятно удивлен. Во-первых, контракт игрока подписан на один год. Мы никогда этого не скрывали, сам клуб объявлял об этом на официальном сайте. Во-вторых, суммарная сумма выплат на зарплаты четырех легионеров в Китае не может превышать 4,2 миллиона долларов за сезон. А Алексей пришел в «Шаньси» последним четвертым легионером. Да, вероятно, кто-то может подумать, что есть какие-то дополнительные выплаты за имиджевые права, но тут тоже есть нюанс. Это может распространяться только на игроков, выступающих за частные команды CBA. «Шаньси» же относится к категории государственных клубов, так что никаких дополнительных выплат не предусмотрено.

Видимо, те, кто пишет про 9 миллионов евро для Алексея за три года, получает информацию из воздуха. Как Никола Тесла. Цитируются какие-то странные источники «на агентском рынке».

— Получается, что информация не соответствует действительности. Почему вас это задело?

— Честно, мне не понравилось, что акцент делается на том, что Швед не играет в России из-за очень высоких требований по зарплате. Я знаю как минимум пять человек, выступающих в Лиге ВТБ, кто получает больше Алексея. Один из них мой клиент. Тут дело в другом. Сами клубы не выходили на нас с предложениями. И это нормально. Это политика команд, в которые никто не лезет. Знаю, что руководство Лиги ВТБ хотело, чтобы игрок остался в чемпионате, но и Лига не может влиять на трансферную политику клубов.

С другой стороны, многие любители баскетбола восторгаются НБА, где самые высокие зарплаты в большинстве клубов лиги имеют американские игроки. В России же Швед, объективно главный талант страны за последние 10-15 лет, получал как топовые легионеры. И это почему-то вызывает так много негатива. Мне сложно понять это.