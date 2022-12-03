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Баскетбол

Сегодня, 12:46

Едешко: «Жармухамедов был великим человеком и спортсменом»

Едешко отреагировал на смерть олимпийского чемпиона Алжана Жармухамедова
Виктория Кравченко
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Олимпийский чемпион Иван Едешко отреагировал на смерть баскетболиста Алжана Жармухамедова, который скончался сегодня, 3 декабря, после продолжительной болезни в возрасте 78 лет.

«Он был великий человек и спортсмен. Своим трудолюбием он сделал сам себя, он был из простой семьи. Его очень чтят на родине в Узбекистане, он много что сделал для баскетбола. Его все очень любили за то, каким он был», — сказал Едешко ТАСС.

Он отметил, что игравших в сборной СССР на Играх 1972 года, осталось всего трое: он, Модестас Паулаускас и Анатолий Поливода.

Жармухамедов в составе сборной СССР завоевал золото Олимпийских игр в 1972-м, также в его активе бронза Олимпиады-1976, три титула чемпионов Европы (1967, 1971, 1979), серебро (1978) и бронза (1970) чемпионатов мира.

Источник: https://tass.ru/sport/16492811
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Умер олимпийский чемпион по баскетболу 1972 года Алжан Жармухамедов