Кириленко заявил, что сборная России по баскетболу готова играть с европейскими командами

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что баскетбольные сборные России готовы играть с европейскими командами товарищеские матчи, если они будут готовы.

«И африканцы, и Южная Америка — там очень хорошие, сильные баскетбольные сборные. Конечно, нам бы хотелось иметь полноценный график и играть с европейскими сборными, с североамериканскими. Мы готовы играть товарищеские матчи с ним, но вопрос, готовы ли они», — сказал Кириленко на форуме «Россия — спортивная держава».

1 марта 2022 года Международная федерация баскетбола временно отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.