КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Новости
Единая лига ВТБ
Россия
Евролига
Еврокубок
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
НБА
Олимпиада
Юниоры
Статьи
Главная
Баскетбол

Сегодня, 20:48

Корстин уверена, что финальная серия Единой лиги ВТБ будет длинной

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин считает, что финальная серия Единой лиги ВТБ между баскетболистами казанского УНИКСа и краснодарского «Локомотива-Кубани» будет длинной.

«Финальная серия очень эмоциональная, обе команды не хотят упускать свой шанс на чемпионство. Иногда эти эмоции даже мешают, от этого идут потери и неправильные решения. Холодная голова и концентрация на тренерских установках точно будут немаловажными факторами для успеха. Прогнозы сейчас делать сложно, впереди два матча в Краснодаре, но «Локо» в этом плей-офф на выезде играет лучше, чем дома. Уверена, финальная серия только начинается и она будет долгой. УНИКС и «Локо» по праву заслужили свое место в финале: они выиграли полуфинальные серии в семи матчах и теперь сражаются за чемпионский титул. Конечно же, после такой борьбы за выход в финал сказывается определенная усталость. У «Локо» в этом плане есть преимущество, так как команда достаточно молодая и процесс восстановления проходит быстрее. На стороне УНИКСа опыт, в составе казанцев есть игроки, которые в нужный момент могут сыграть эффективно за счет индивидуальных действий», — приводит слова Корстин ТАСС.

8 мая УНИКС одержал победу во втором матче со счетом 79:76. Счет в серии стал 1-1.

Третий матч серии пройдет 11 мая в Краснодаре.

Источник: https://tass.ru/sport/17702913
баскетбол
БК Локомотив-Кубань
БК УНИКС
Илона Корстин
0
Читайте также
«Самое неспортивное тело на свете». Русская американка приостановила карьеру из-за выгорания
«Зенит» не будет награжден после матча со «Спартаком» в случае досрочной победы в РПЛ
Актер Сергей Дрейден умер на 82-м году жизни
В Благовещенске 13 человек пострадали в ДТП с автобусом
В Москве нашли обгоревшее тело художницы-декоратора Преображенской
Песков выразил надежду на осуждение Западом заявления Буданова
Популярное видео
Комментарий Андрея Кириленко — о матче Россия — Польша
«Мы бились до крови»
«По-моему, решающий трехочковый был после пробежки»
«Мы не выполнили задачу»
Кириленко разнес судью матча Россия — Аргентина
Болельщик сборной России прорвался на пресс-конференцию после матча с Аргентиной
Базаревич — об Аргентине и комментариях в сети
«Можем расслабиться и получать удовольствие»
Тараканов — о сборной России на ЧМ
Отжигает лучший игрок матча Россия — Нигерия Воронцевич
Мозгов в "Химках" - угроза ЦСКА?
Болельщики встретили победителей Евролиги
ЦСКА - первый!
Никита Курбанов: "Мы - чемпионы"
Церемония награждения ЦСКА
Безумная радость ЦСКА после победы в Евролиге
ЦСКА: битва за еврокорону
Воронцевич - о финале Евролиги
Армейцам остался шаг до титула
"ЦСКА играл агрессивно, и "Реал" надломился"
ЦСКА vs "Реал": европейская классика
Кино, отдых, настрой. Рецепт подготовки к "Реалу" от Никиты Курбанова
ЦСКА готовится к испытанию "Реалом"
ЦСКА прошел в "Финал четырех"
Колобкову вручили майку сборной России
Evening Practice at VTB Ice Palace
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент ЦСКА — о состоянии Шведа после нападения: «Нужно время»