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Баскетбол

27 сентября, 09:05

Марк Газоль возвращается в чемпионат Испании

Алина Савинова

Испанский центровой Марк Газоль официально начнет выступление в чемпионате Испании за «Жирону» на этой неделе (с 28 сентября).

37-летний испанец основал «Жирону» в 2014 году и с тех пор является президентом этого клуба. Правила чемпионата Испании не позволяли ему официально зарегистрироваться в турнире в качестве игрока. Однако ассамблея АБК одобрила изменения в правилах, сообщает Marca. Теперь Газоль сможет занимать обе должности: президента и игрока.

Прежде чем начать карьеру в НБА, испанец выступал за «Жирону» (с 2006 по 2008 год). Клуб распался в 2013 году, но Газоль основал его новую версию.

Марк Газоль
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