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Баскетбол

28 сентября, 15:24

Везенков: «Я решил, что лучшим вариантом для меня будет «Олимпиакос»

Алина Савинова

Форвард «Олимпиакоса» Саша Везенков считает, что сделал правильный выбор, продлив контракт с греческим клубом.


«Это было прекрасное лето, не странное и не трудное. Я получил много сообщений в социальных сетях от людей, которые говорили мне, как сильно они хотели, чтобы я остался в команде. Это прекрасное зрелище. Основываясь на информации, которую я услышал, и на том, что у меня было на руках, я решил, что лучшим вариантом для меня будет «Олимпиакос». Я не оглядываюсь назад. Я всегда придерживаюсь своих решений. Я пытаюсь доказать, что это был лучший выбор», — приводит Eurohoops слова форварда.

Везенков выступает за «Олимпиакос» с 2018 года. В 2020 году он продлил контракт с греческим клубом. До этого на протяжении трех лет болгарский баскетболист играл за «Барселону».

27-летний спортсмен представлял сборную Болгарии на Евробаскете-2022. Он стал самым результативным игроком группового этапа турнирая, набрав 134 очка за 5 матчей.

Источник: https://www.eurohoops.net/en/euroleague/1396244/sasha-vezenkov-on-staying-in-greece-despite-the-offer-of-the-kings-i-decided-that-the-best-option-was-olympiacos/
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