Везенков: «Я решил, что лучшим вариантом для меня будет «Олимпиакос»

Форвард «Олимпиакоса» Саша Везенков считает, что сделал правильный выбор, продлив контракт с греческим клубом.



«Это было прекрасное лето, не странное и не трудное. Я получил много сообщений в социальных сетях от людей, которые говорили мне, как сильно они хотели, чтобы я остался в команде. Это прекрасное зрелище. Основываясь на информации, которую я услышал, и на том, что у меня было на руках, я решил, что лучшим вариантом для меня будет «Олимпиакос». Я не оглядываюсь назад. Я всегда придерживаюсь своих решений. Я пытаюсь доказать, что это был лучший выбор», — приводит Eurohoops слова форварда.

Везенков выступает за «Олимпиакос» с 2018 года. В 2020 году он продлил контракт с греческим клубом. До этого на протяжении трех лет болгарский баскетболист играл за «Барселону».

27-летний спортсмен представлял сборную Болгарии на Евробаскете-2022. Он стал самым результативным игроком группового этапа турнирая, набрав 134 очка за 5 матчей.