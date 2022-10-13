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Баскетбол

Сегодня, 18:14

Пабло Ласо: «Меня наполняет любовь людей, которые ценят то, что я сделал для команды»

Алина Савинова

Испанский тренер Пабло Ласо рассказал, как складывается его жизнь после ухода из баскетбольного «Реала».

«За эти месяцы я нашел много людей, которые благодарят меня, и это то, что ты ценишь больше всего. Меня наполняет любовь людей, которые ценят то, что я сделал для команды. Это самая большая гордость», — приводит Marca слова 53-летнего специалиста.

Также он оценил потенциал нынешнего состава мадридского клуба.

«Я мало наблюдал за «Реалом», сезон только начался. Думаю, что они сохраняют многие аспекты, которые делают их любимой командой во всем мире. К ним пришли игроки с большим потенциалом, но также у него есть и серьезные потери. Еще слишком рано оценивать великие команды», — добавил испанец.

Летом 2022 года «Реал» освободил Ласо от обязанностей главного тренера команды из-за проблем со здоровьем.

Испанский тренер возглавлял «Реал» с 2011 года. Под его руководством команда шесть раз выигрывала чемпионат Испании и дважды — Евролигу.

Источник: https://www.marca.com/radio/2022/10/13/6347f8d8268e3e9b518b4596.html
БК Реал
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