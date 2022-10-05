Главный тренер баскетбольного клуба «Галатасарай» Андреас Пистиолис поделился мыслями о предстоящем сезоне.

«На данный момент победа в баскетбольной Лиге чемпионов — это не просто наша цель, а мечта. Я думаю, что этот сезон будет самым тяжелым в истории Лиги чемпионов. Уровень определенно вырос. Конкуренция здесь сильнее, чем на Еврокубке. Думаю, высокомерно говорить о чемпионстве, не видя, как наша команда играет на площадке. Как и в прошлом сезоне, моей целью будет выигрывать каждую игру, создать команду, которая будет сражаться. Посмотрим, что мы будем делать в течение сезона», — цитирует 44-летнего специалиста Eurohoops.

Пистиолис покинул должность помощника тренера ЦСКА и подписал контракт с «Галатасараем» весной 2022 года.