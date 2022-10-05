Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Новости
Единая лига ВТБ
Россия
Евролига
Еврокубок
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
НБА
Олимпиада
Юниоры
Статьи
Главная
Баскетбол

Сегодня, 17:34

Пистиолис: «Победа в баскетбольной Лиге чемпионов — это не просто наша цель, а мечта»

Алина Савинова

Главный тренер баскетбольного клуба «Галатасарай» Андреас Пистиолис поделился мыслями о предстоящем сезоне.
«На данный момент победа в баскетбольной Лиге чемпионов — это не просто наша цель, а мечта. Я думаю, что этот сезон будет самым тяжелым в истории Лиги чемпионов. Уровень определенно вырос. Конкуренция здесь сильнее, чем на Еврокубке. Думаю, высокомерно говорить о чемпионстве, не видя, как наша команда играет на площадке. Как и в прошлом сезоне, моей целью будет выигрывать каждую игру, создать команду, которая будет сражаться. Посмотрим, что мы будем делать в течение сезона», — цитирует 44-летнего специалиста Eurohoops.

Пистиолис покинул должность помощника тренера ЦСКА и подписал контракт с «Галатасараем» весной 2022 года.

Источник: https://www.eurohoops.net/en/interviews/1399184/andreas-pistiolis-winning-the-bcl-is-not-our-goal-is-our-dream/
БК Галатасарай
0
Читайте также
Российский бокс восстановлен в правах. На турнирах будут и триколор, и гимн
Главный русофоб Самуэльссон недоволен разговорами о возвращении россиян
В РФ возбуждено первое уголовное дело за уклонение от мобилизации
В ВСУ рассказали о приказах расстреливать дома жителей и добивать раненых солдат
Кадыров сообщил о присвоении ему звания генерал-полковника
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

В США готовы рассмотреть «серьезное» встречное предложение по Грайнер