Саврасенко считает, что Швед может стать одним из лучших игроков чемпионата Китая

Чемпион Европы 2007 года Алексей Саврасенко считает, что россиянин Алексей Швед имеет все для того, чтобы стать одним из лучших игроков в Китайской баскетбольной ассоциации.

«Здорово, что Алексей поехал играть в Китай, что российские баскетболисты остаются востребованными. В первых играх он показал отличную результативность. Думаю, что у Алексея есть все, чтобы стать там одним из лучших игроков, я в этом уверен на 100%. Будем теперь следить за чемпионатом Китая», — приводит слова Саврасенко ТАСС.

Дебют Шведа пришелся на матч с «Шаньдуном», в котором 34-летний россиянин мог оказаться этим летом. «Шаньси» уступил со счетом 114:117, а Швед набрал 20 очков, а также сделал 15 передач и 2 подбора за 33 минуты на паркете.