Саврасенко считает, что Швед может стать одним из лучших игроков чемпионата Китая

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Чемпион Европы 2007 года Алексей Саврасенко считает, что россиянин Алексей Швед имеет все для того, чтобы стать одним из лучших игроков в Китайской баскетбольной ассоциации.
«Здорово, что Алексей поехал играть в Китай, что российские баскетболисты остаются востребованными. В первых играх он показал отличную результативность. Думаю, что у Алексея есть все, чтобы стать там одним из лучших игроков, я в этом уверен на 100%. Будем теперь следить за чемпионатом Китая», — приводит слова Саврасенко ТАСС.
Дебют Шведа пришелся на матч с «Шаньдуном», в котором 34-летний россиянин мог оказаться этим летом. «Шаньси» уступил со счетом 114:117, а Швед набрал 20 очков, а также сделал 15 передач и 2 подбора за 33 минуты на паркете.