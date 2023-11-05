Кириленко: «Швед вполне может стать главной звездой в Китае»

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал о дебюте баскетболиста «Шаньси Лунгс» Алексея Шведа в Китайской баскетбольной ассоциации (КБА).

«Статистика говорит сама за себя, блестящий дебют, я посмотрел нарезку лучших моментов игры, он отлично влился в свою новую команду», — приводит слова Кириленко ТАСС.

По мнению 42-летнего бронзового призера Олимпийских игр в Лондоне-2012, нужно уделить пристальное внимание уровню баскетбола на Востоке и определить насколько целесообразным будет проведение матчей национальной сборной с азиатскими командами со спортивной точки зрения.

«Я думаю, Алексей вполне может стать там одной из главных звезд, заявку на это он уже сделал. Там действует лимит на легионеров, и если легионер не будет одним из лидеров команды, то зачем тогда его вообще брать», — добавил Кириленко.

34-летний Швед набрал 20 очков и отдал 15 результативных передач в матче против «Шаньдун Лайонс». Его клуб «Шаньси Лунгс» после 6 туров занимает 12-е место в КБА.