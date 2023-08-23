Шейх Сауд Али Аль Тани избран новым президентом ФИБА

Конгресс Международной федерации баскетбола (ФИБА) избрал нового президента организации на предстоящий цикл 2023-2027 годов.

Им стал шейх Сауд Али Аль Тани, который сменит Хамане Ньянга. Он был избран единогласно. Конгресс проходит 23 августа в Маниле.

«Для меня большая честь взять на себя эту ответственность: для меня, для Катара и для нашего азиатского континента. Теперь я представляю интересы всех 212 национальных федераций на всех континентах. Баскетбол — глобальный вид спорта, и это наша самая важная сила. Сегодня я могу дать только одно обещание: я буду усердно работать с лидерами FIBA и всем центральным советом на благо баскетбола и организации», — заявил Аль Тани.

Аль Тани во время предыдущего цикла был вице-президентом ФИБА и занимал пост президента ФИБА-Азия с 2002 года. Также он был президентом Федерации баскетбола Катара и вице-президентом Олимпийского комитета Катара.