Большой разговор с суперзвездой чемпионата Китая.

Лучший баскетболист России последнего десятилетия провел яркий сезон в составе «Шаньси» и с большой долей вероятности продолжит карьеру в Поднебесной. Об этом защитник рассказал в эксклюзивном интервью «СЭ». Еще мы обсудили главную причину слабой игры сборной КНР на крупных турнирах, жесткий календарь игр вкупе с тяжелыми тренировками, жизнь Алексея и его семьи в Тайюань и отношение призера Игр-2012 и лучшего снайпера Евробаскета-2017 к нашумевшему уголовному делу, которое рассматривается в Пресненском районном суде Москвы.

Попросил тренера вернуть меня в состав с травмой

— В своем первом сезоне в чемпионате Китая вы вывели команду с небольшим бюджетом в плей-офф, сделали 10 трипл-даблов и 14 дабл-даблов. Довольны собой?

— Это был крутой сезон. Если кратко, то мне понравилось играть в CBA. Очень рад, что все-таки решился переехать в Поднебесную.

— Ваша результативность резко снизилась в плей-офф. Сейчас, наверное, можно рассказать, что решающие матчи регулярки вы играли с повреждением?

— Да, до плей-офф я довольно долго играл с недолеченной травмой. Врачи сказали, что на восстановление уйдет минимум три-четыре недели. Но я понимал, что если буду следовать их рекомендациям, то вряд ли моя команда выйдет в плей-офф. Поэтому, пропустив несколько игр, попросил тренера вернуть меня в состав. Но в матче с «Нанкином», где я сделал трипл-дабл, мой надрыв стал еще больше, и по этой же мышце ниже появился еще один. А через два дня нам предстоял решающий матч за выход в плей-офф с «Тяньцзинь». Первую половину наблюдал за игрой со скамейки (постоянно крутя велотренажер), а в третьей четверти попросил выпустить меня на паркет и отыграл до конца встречи (24 минуты). Мы выиграли, а мне не хватило всего двух подборов до трипл-дабла. Попутно еще установил рекорд лиги — шесть трехочковых за четверть. До этого никто не закидывал больше пяти. Сыграл на эмоциях, но потом долго не мог покинуть раздевалку. Нога жутко болела.

— Тем не менее вы сыграли в плей-офф.

— Опять же с повреждением. Увы, уже не мог сильно повлиять на общий результат (в первой игре серии набрал 15 очков, в решающем третьем матче провел на паркете всего пять минут. — Прим. «СЭ»). Интересно, что в третьей игре я вообще не должен был играть. Тренер и генменеджер сказали мне, что я вне заявки. Я посопротивлялся, но когда понял, что это не имеет смысла, пошел прогуляться по городу. Вернулся в отель за полчаса до выезда, и тут тренер пишет мне сообщение, что ставит меня в состав. Было забавно.

— Как долго вам лечиться?

— Через три недели уже смогу совершать беговые упражнения. Пока ограничиваюсь занятиями в тренажерном зале.

Алексей Швед в матче за «Шаньси». Фото Global Look Press

В CBA контакт в защите даже пожестче, чем в НБА

— Какие впечатления сложились от работы с наставником «Шаньси» Яном Сюэцзэном?

— Хороший тренер и очень добрый человек. Ни разу не видел, чтобы он на кого-то кричал. Много шутит, со всеми в хороших отношениях. Правда, не говорит на английском. Мы постоянно общались через переводчика. Вначале у нас была притирка. Я то играл, то не играл. Но постепенно привык к его требованиям, четко знал, чего Ян от меня хочет. После этого стал получать много игрового времени, не было никаких запретов. Но чтобы это произошло, должен был пройти определенный период.

Вообще, многие легионеры не задерживаются в CBA. В этом сезоне из всех команд отчислили 30-40 иностранцев. Ты не подходишь под концепцию тренера, не готов биться за единственное место иностранца в пятерке... Тот же Каспер (Уэйр, разыгрывающий ЦСКА. — Прим. «СЭ») рассказывал мне, что продержался в Китае всего несколько недель.

— В ноябре вы еще тепло отзывались о своих партнерах.

— Остался при том же мнении. Они уверены в себе, много работают над слабыми местами, не боятся брать игру на себя, совершать ошибки. Из-за жесткого лимита у них есть много времени, чтобы проявить себя. У нас в команде есть парень, который очень хорошо бросает. Даже не помню партнеров в своей карьере, которые забивали с таким высоким процентом. Еще один одноклубник выступает за сборную Китая в баскетболе 3х3.

— С вашим приходом у многих игроков «Шаньси» повысилась статистика.

— Да, по очкам так точно. Стараюсь находить их передачами, а реализация у ребят высокая.

— В CBA специфически играют в защите. Могли бы объяснить этот момент?

— В защите тут почти не свистят фолы. Трактовка правил больше похожа на баскетбол 3х3. Ребята играют жестко, порой грязно. Мелкие толчки, если ударили во время броска, то никто свистеть не будет. Дают только суперочевидные нарушения. Уровень контактной борьбы очень высокий. Обсуждали это с американцами, которые также поиграли в НБА, и сошлись во мнении, что в CBA контакт даже пожестче, чем в США. Поэтому когда сборная Китая приезжает на ЧМ или Олимпиаду, то там у них начинаются проблемы. Судьи не дают возможности играть так жестко, как в CBA, подсаживая команду на фолы. А иначе действовать они не умеют.

— С судьями можно обсуждать их решения, или они не говорят на английском?

— Половина судей, кстати, говорит. Есть те, кто знает отдельные фразы. На этом все.

Дочери Алексея Шведа Соня и Кора. Фото из личного архива Алексея Шведа

В Китае культ семьи

— Вы видели все на клубном уровне, уровне сборных. Вас что-то удивило в CBA?

— Была пара моментов. Например, в команде, за которую выступает Тако Фолл, есть играющий главный тренер. Руководит командой в игровой форме, сам себя меняет. Это прикольно. Болельщики его любят, он много лет выступал за «Нанкин». Вообще их называют TikTok-командой. Они очень активны в плане медиа и популярны во всем Китае.

Еще удивил такой жесткий лимит: всего один легионер на площадке и четыре китайских игрока. В следующем году хотят сделать двух легионеров на площадке в двух четвертях из четырех. Будет еще интереснее.

— Болельщики особенно к вам прониклись?

— Они относились просто супер. Постоянно затягивали кричалку MVP, громко шумели, когда я выходил на площадку. А когда мне удавалось набирать очки, то на весь зал включали «Катюшу». Болельщики танцевали, весь зал хлопал. Вообще считается, что у «Шаньси» лучшие болельщики в лиге. На домашних матчах всегда был полный зал, было максимально громко. На улице или в магазине часто узнают. Просят сфотографироваться.

— Приходится делать под сотню фотографий в день?

— Я так много не гуляю, но за два часа могут подойти 30-40 человек. Говорят, чтобы я оставался в «Шаньси» на следующий сезон, пишут приятные сообщения в соцсетях. В целом тут очень добрые люди.

— Чаще узнавали только в Белграде?

— Да, пожалуй. Единственный город, где подходили еще чаще. В Сербии баскетбол вид спорта номер один, поэтому неудивительно.

— Не устали от жизни в отеле?

— Мы привыкли. У нас было два отличных номера. Познакомились со всем персоналом, с которым сложились хорошие отношения. В итоге так привыкли, что уезжать было грустно и хотелось еще ненадолго остаться. К тому же погода стояла отличная: 20-25 градусов тепла. Так что уже около месяца хожу по улице в шортах и майке. За этот период к нам приезжали друзья, Обрад (Фимич, агент Шведа. — Прим. «СЭ»), родители несколько раз. Все были в восторге от Тайюаня. Его исторической части, продуманности, местной еды. Повторюсь, я тоже сильно впечатлен.

— Что больше всего впечатлило из культурных аспектов?

— Назову культ семьи. В Китае в рестораны/кафе люди ходят всей семьей. Муж, жена, дети, бабушки, дедушки, тети... Они проводят много времени вместе. Еще радует, что здесь настоящий культ детей. Очень много разных развлечений для них, секций, кружков. Все очень доступно. И еще отмечу Старый город в Тайюане. Я много раз там был и всегда открывал что-то новое.

Высокий процент, что я останусь в Китае

— Готовы остаться в СBA?

— Моей агент разговаривает с «Шаньси», с другими китайскими клубами, которые интересуются насчет следующего сезона. Думаю, есть высокий процент, что я останусь. Но в целом Обрад разговаривает с клубами и из других чемпионатов. Уверен, что предложений будет больше, чем прошлым летом.

— Довольно короткий сезон в Китае можно назвать очевидным плюсом?

— Думаю, это одна из причин, почему в Китае играет так много сильных иностранцев. За полгода можно заработать хорошие деньги и около пяти месяцев проводить много времени со своей семьей. В Европе с этим гораздо жестче. Ты заканчиваешь сезон в начале июня, а в конце августа уже приезжаешь на сборы. Времени на родных почти не остается. При этом нельзя сказать, что в Китае ты получаешь легкие деньги. Выше я говорил, что немногие легионеры задерживаются в CBA. Посмотрите на наш график игр.

— Он не простой...

— За месяц мы сыграли 14 игр, то есть выходили на официальный матч через день. Такой календарь очень похож на НБА. С той лишь разницей, что в Китае баскетболисты еще и тренируются каждый день. В США много игр, но тренировки короткие и легкие. А тут и играешь часто, и проводишь полноценные занятия каждый день. Выходные — очень редкое явление. Был период, когда за 2,5 месяца не было ни одного выходного. Игровые тренировки сменялись занятиями по ОФП. Только после китайского Нового года стало полегче.

— Кто главная звезда CBA, на ваш взгляд?

— Одной суперзвезды нет. Почти в каждой команде есть сильные легионеры, способные набирать по 20-30 очков. Конечно, тут много зависит от игрового времени. Я в прошедшем сезоне играл в среднем по 25 минут (в среднем набирал по 16,3 очка и 9,5 передачи). А кто-то играет по 40-45 минут. А если ты проводишь матч почти целиком, то набирать по 20-25 очков в среднем за игру не так тяжело.

— Вы бы набирали по 30...

— Думаю, да. Темп быстрый, много атак. Игра проходит намного быстрее, чем в Европе. Понятно, что преимущество имеют те команды, у которых есть много ребят уровня сборной Китая. Тяжело противостоять клубам, у которых четыре сильных китайца и еще один качественный легионер. Одну игру у них выиграть можно, но серию — практически нет.

— Как думаете, если китайский клуб приехал бы на Суперкубок Лиги ВТБ, то он бы был конкурентоспособный?

— Если бы игры проходили по правилам с одним легионером на площадке, то без шансов для российских команд. Все-таки в Лиге ВТБ в основном на паркете находится по пять легионеров, шестой выходит на замену. Это даже видно по статистике. В топ-30 по результативности есть хотя бы один россиянин?

— К сожалению, нет.

— А в топ-20 по передачам?

— Да, у Антона Глазунова 4,5 передачи в среднем за игру, у Владислава Емченко — 4,3, у Дмитрия Хвостова — 3,8.

— Молодцы, конечно, но это не самые впечатляющие цифры. Я это к тому, что если открыть раздел статистики в CBA, то вы увидите в группе лидеров много местных.

— А если бы клубам CBA можно было бы задействовать всех легионеров?

— Не совсем некорректно сравнивать. Все-таки вся подготовка идет к тому, что на площадку выходят четыре китайских игрока и один легионер. Да, можно перестроиться на один турнир, но это неравные условия.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Если приезжаю в новый город, то сразу иду в музей

— А следите за новостями в нашем баскетболе? Например, громкая новость: перед плей-офф ЦСКА заменил Эмила Райковича на Андреаса Пистиолиса.

— Честно, особо не следил за ситуацией. Мне родители рассказали про Райковича, но когда уже прошло несколько дней после его отставки.

— Поговаривают, что македонский специалист слишком добрый, чтобы работать в большом клубе. Ни штрафов, ни челноков.

— Это не так. Челноками в прошлом сезоне он нас точно наказывал. Могу сказать, что Эмил — адекватный тренер.

— Несколько наших игроков собираются выставить свои кандидатуры на драфт НБА: Егор Демин и Владислав Голдин. Что думаете об их перспективах?

— Меня уже спрашивали про потенциал этих ребят, но я никогда не видел их в деле. Особо не слежу за другими чемпионатами. Разве что немного за Евролигой, где Душко вывел свою команду в плей-офф. Рад за него.

— Раз вы вспомнили про своего любимого тренера в «Химках», то задам вам вопрос про подмосковный клуб, который сейчас бьется за победу в суперлиге. Как думаете, желто-синие могут вернуться в Лигу ВТБ?

— Я не знаю, разрешат ли им вернуться. От меня тут ничего не зависит. Могу лишь сказать, что «Химки» почти каждый год выходили в финал турнира, достойно представляли Россию в еврокубках. Лично я был бы рад, если такой клуб выступал бы в Лиге ВТБ.

— С Ивановичем продолжаете общаться?

— Конечно. Мы хорошо общаемся и общались, когда вместе были в «Химках». Могли встретиться, выпить кофе. Очень образованный, начитанный человек. Умеет здорово пошутить. Вне паркета это совершенно другой человек (черногорский тренер знаменит своими тяжелыми тренировками. — Прим. «СЭ»).

Помню мы прилетели на игру в Испанию и по его инициативе всей командой пошли в музей. Там нам дали аудиогиды, и все несколько часов ходили и рассматривали скульптуры, картины. Уверен, что это правильное решение. Во-первых, иногда команде нужна разрядка. Во-вторых, многие спортсмены довольно ограничены в своих интересах только потому, что ничего не видели, кроме тренировочного зала. Я, наоборот, если приезжаю в новый город или новую страну, то сразу же иду в музей. Например, сейчас в Гонконге мы сходили с детьми в два музея: исторический и M+, где проходила классная выставка Мадам Сонг (была первой светской львицей Китая и меценатом современного искусства КНР. — Прим. «СЭ») и несколько экспозиций местных художников. А сегодня (разговор состоялся во вторник, 23 апреля. — Прим. «СЭ») были на Виктория-Пик (высочайшая точка острова Гонконг. Гора находится в западной части острова, название получила в честь королевы Виктории. — Прим. «СЭ»).

— У вас серьезная коллекция искусства. Приобрели что-то в Китае?

— Нет, на поиск интересных китайских художников пока не нашли времени. Может быть, в следующем году.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ребята, без причины напавшие на меня, сделали вид, будто ни в чем не участвовали

— Не могу не спросить вас про судебный процесс по делу о вашем избиении в центре Москвы в мае прошлого года. Следите за его развитием?

— Мы регулярно на связи с адвокатом, так что в курсе деталей.

— Вас удивил тот факт, что трое из четырех фигурантов дела теперь проходят как свидетели, а не обвиняемые?

— Конечно, это удивительно. Думаю, все здравомыслящие люди понимают, что на меня напали толпой. Нападавший был не один. И хотя он вполне заслуженно обвиняется в нанесении самого сильного удара, начали драку другие ребята, начали совершенно без причины, на ровном месте. Это есть в моих показаниях, в показаниях свидетелей. Наконец, это отчетливо видно по видеозаписи. Что я еще могу сказать? Разбирательство продолжается. Слышал, что глава СК Александр Бастрыкин заинтересовался тем, что зачинщики ушли от ответственности, и запросил доклад по делу. Это внушает надежду на то, что справедливость восторжествует.

— Могли бы пояснить?

— Такие люди не должны свободно гулять по Москве, оставаться безнаказанными. Они чуть не убили меня, была вероятность, что я потеряю профессию, закончив играть. Не хочу себя хвалить, но я много лет играл за сборную, приносил ей медали на международных турнирах, в том числе Олимпийских игр.

А сейчас ребята, которые без причины напали на меня, сделали вид, будто ни в чем не участвовали. А следователь и прокуратура почему-то им поверили. Мне странно за всем этим наблюдать, учитывая, что эпизод произошел в центре столицы и не в самый поздний час. Повторюсь, на видеозаписи все отчетливо видно. Просто если им все сойдет с рук, то это будет очень плохим примером. Это будет означать не только для них, но и для других, что в столице России царит тотальная безнаказанность. Так быть не должно, на мой взгляд.