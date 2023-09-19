Два трофея уехали из Челябинска в Москву. Завершился Кубок России по баскетболу 3х3

Победителями стали представители Москвы — мужская «Руна» и женский МБА.

Решающий этап Кубка страны собрал в Челябинске 48 лучших команд — 16 женских и 32 мужских. На протяжении трех дней они проводили матчи в концертном зале «МТС Live Холл» и расположенном по соседству торгово-развлекательном комплексе «Таганай».

Главным нововведением турнира стали матчи на выбывание по так называемой системе multi elimination или, как его назвали организаторы, «плей-офф с несколькими жизнями». Такая схема уже была опробована на первенстве России по баскетболу 3х3, прошедшим минувшим летом в Твери. Уникальность такой формулы в том, что на стадиях 1/8 и ? финала для выхода в следующий круг нужно одержать не одну, а две победы. В то же время даже поражение в «олимпийке» не означает утрату шансов на титул. Вылететь из плей-офф можно только после второй неудачи за раунд.

Бодрый старт

В первый день турнира в борьбу вступили не попавшие в «посев» команды, определившие участников 1/4 финала у женщин и 1/8 финала у мужчин. При этом свое выступление на турнире завершили только коллективы, финишировавшие последними в своих группах. Остальные успели провести по три матча, сыграв еще первый раунд плей-офф. Забегая вперед, скажем, что у девушек именно с этой стадии начали будущие триумфаторы Кубка.

В женской части соревнований уже на групповом этапе не обошлось без интриги. В группе С каждая из команд выиграла по одному матчу. В столичном дерби Moskva оказалась сильнее «Красной Пахры» — 14:10, но развить свой успех не смогла. В последнем матче группы «Красная Пахра» добилась победы (15:11) над «Спартой», а воронежская команда, набрав больше 9 очков, также шагнула в плей-офф.

В группе А безоговорочным оказалось преимущество МБА. Москвички стартовали с разгрома челябинской «Кобры» (22:5), а в заключительной игре и вовсе добились самой крупной победы первого дня — 22:2 над «Форвардом» из Новосибирска, затратив на это менее 7 с половиной минут. При этом сибирячки вполне могли выйти из группы со второго места, но в напряженном матче с «Коброй» упустили свой шанс в концовке — 11:13.

А в группе В для определения аутсайдера хватило двух стартовых игр. «Восток-Логистик» из Владивостока не смог сражаться на равных с куда более опытными «Тулпаром» (8:18) и «Матрешками» (10:19). После этого казанская команда более чем уверенно обыграла прошлогодних финалисток -16:9.

Три первых матча плей-офф получились упорными. Единственная из команд, занявших первые места в группах, в раунде плей-ин уступила «Парма-КОР». Пермскую команду становила «Красная Пахра» — 13:9. А МБА в столичном дерби с «Матрешками» не уступала в счете ни разу, но и добиться солидного преимущества не могла — 10:8. «Тулпар» после двух крупных побед в группе разгромил и «Кобру» (21:8).

У мужчин на групповом этапе тоже было немало напряженных матчей, но самое интересное началось уже в плей-офф. Первый раунд стартовал с двух разгромов. Московский «Юпитер» затратил чуть больше семи минут на победу над «Уральцем» из Златоуста — 21:10. С такой же разницей (22:11) челябинский «Сатурн», вышедший со второго места в группе, обыграл тюменский «Хелиминус».

Ну а дальше началось самое интересное. В матче между NNTU-Guns и «ТольяттиАзотом» победу нижегородцам принес точный штрафной в последние мгновения — 14:13. Подмосковный «Союз» же в концовке едва не растерял внушительный перевес над ЦОП СПб — 13:12 в пользу химчан.

Едва не начал плей-офф с поражения Bionord. Пермяки во встрече с магнитогорским «Металлургом» привезли себе два штрафных в концовке, но сумели восстановить статус-кво дальним броском — 21:20. А главной сенсацией стало поражение Inanomo Black от иркутского «Байкала». Москвичи были не похожи сами на себя, допустили огромное количество потерь и уступили 13:21.

Матч Кубка России по баскетболу 3х3. Фото РФБ

Неожиданности у девушек и закономерности у мужчин

Во второй день в борьбу вступили «сеяные» команды — в итоге в решающие матчи пробились два из четырех фаворитов у женщин и все восемь у мужчин.

Среди девушек в первых играх четвертьфиналов возникли проблемы у фаворита — «Самары», действующего обладателя трофея, выигравшего два предыдущих розыгрыша. Бой волжанкам дала «Красная Пахра», трижды сравнивавшая счет в концовке, но Кристина Евсейчева за две секунды до конца забила в проходе — 13:12. COP-Petersburg, как и подобает чемпиону России, стартовал с разгрома. «Тулпар» накануне крупно обыграл всех соперниц, но козырей против главного фаворита у казанской команды не нашлось — 21:9.

Зато бронзовому призеру чемпионата России «Десерт Сима-Ленд» не по зубам оказалась МБА — самая юная команда турнира. Москвички добились победы со счетом 19:15. В итоге команда из Екатеринбурга первой завершила выступления, потерпев второе поражение подряд от «Красной Пахры» — 14:16.

Так и не нашла свою игру в атаке «Самара», в борьбе за место в полуфинале уступившая COP-Petersburg со счетом 9:17. И лишь хорошие действия в защите спасли действующих обладательниц трофея в матче плей-ин с «Тулпаром» — 11:8.

Продолжила свою победную серию МБА, доведя ее до пяти встреч. Игру с «Находкой» девушки начали с рывка 7:0! И максимум, что позволили сделать соперницам, сократить дистанцию до трех очков. Итоговый счет — 16:10. Последним полуфиналистом стала «Красная Пахра», огорчившая «Находку» — 14:7.

У мужчин же «сеяные» команды в 12 матчах против соперников, стартовавших с группового этапа, одержали 12 побед.

После первого дня турнира сразу две команды были вынуждены играть втроем. «Юпитер» все-таки дал бой «Самаре» (15:19), а вот «Сатурну» конкурировать с грозной «Руной» оказалось явно не под силу — 8:22. Разгромом завершилась и следующая встреча: Inanomo Gold расправился с NNTU-Guns за 7 минут с хвостиком — 21:10.

Хотя нельзя сказать, что интриги совсем не было. Обновленный состав ЦОП Bad Boys лишь благодаря дальнему попаданию за 19 секунд до финальной сирены победил «Союз» — 12:11. В пермском дерби Bionord Pro предсказуемо превзошел Bionord — 20:16. А еще два матча завершились с одинаковым счетом 21:19. Khimki Power уступали «-2» «Байкалу», но в концовке набрали 4 безответных очка. «Курчатов» же в матче с Hoops едва не растерял гигантский 10-очковый перевес, но смог поставить победную точку.

Упорную борьбу мы увидели и в матчах на выживание. «Юпитер» справился с МАИ-МБА лишь в концовке — 21:17. Bionord отстоял преимущество в игре с «Союзом» — 14:13 в пользу химчан. А вот выигрыш NNTU-Guns у «Байкала», который накануне расправился с Inanomo Black, стал неожиданностью — 21:18.

В верхней сетке главной интригой был матч между Inanomo Gold и Bionord Pro. Пермяки, потерявшие из-за травмы Станислава Шарова, вели «+3», но потеря все-таки сказалась — 21:16 в пользу действующего обладателя Кубка России. Игра между «Руной» и Stella-Pro была равной от начала до конца, а победу уральцам при счете 20:20 принес Храмов со штрафного. ЦОП Bad Boys достаточно уверенно разобрались с Khimki Power — 21:15. А «Курчатов» добился волевой победы в поединке с «Самарой», за 35 последних секунд набрав шесть безответных очков — 16:12.

Впрочем, в плей-ин фавориты снова оказались сильнее остальных участников. А в завершавших второй день матчах 1/4 финала настоящее чудо сотворил Bionord Pro, по-прежнему втроем обыгравший ЦОП — 21:13! Продолжила весьма неожиданное победное шествие Stella-Pro, которая не оставила шансов «Самаре» — 21:16.

А затем сенсацию сотворили Khimki Power: подмосковная команда обыграла прошлогоднего триумфатора Inanomo Gold! Ближе к концу химчане совершили ключевой рывок 4:0, превратив «-1» в «+3». После чего так и не позволили фавориту хотя бы восстановить равенство — 17:15. В матче «Курчатова» и «Руны» счет становился ничейным 10 раз, и игра закономерно ушла в овертайм. Там победу столичной команде принес Сидоренко — 20:19.

Победители Кубка России по баскетболу 3х3. Фото РФБ

Столица впереди всех

По итогам решающих матчей оба действующих обладателя трофея сложили полномочия. Причем если у мужчин успех «Руны», уже выигравшей в нынешнем году Суперкубок России, можно было предугадать, то победу женского МБА, составленного из игроков моложе 20 лет, спрогнозировать было крайне сложно.

В женском турнире первым финалистом стал чемпион страны COP-Petersburg, обыгравший «Красную Пахру». Петербурженки вели почти весь матч и победили со счетом 20:17. Второй полуфинал начался с рывка «Самары» — 4:0. Но МБА такой поворот не смутил. Москвички наладили игру и нагнали соперниц. Все решилось в самой концовке. У МБА оставалось последнее владение, на исходе которого Ушкалова была вынуждена бросать издали и промахнулась. Но подбор достался Щеколдиной, которая бросилась за дугу и одновременно с сиреной совершила решающее попадание — 15:14!

Фаворитом финала был COP-Petersburg, выигравший последние три чемпионата России, но ни разу не бравший Кубок. Впрочем, у дерзкой молодежи МБА, а средний возраст команды составляет 18 лет, было другое мнение. Они не отпустили фаворита вперед в начале игры, догнали в середине и вышли вперед на исходе 7-й минуты — забила Кузилова.

Кульминация наступила, когда оставалось играть 19 секунд. После двух штрафных, забитых не без доли везения, МБА повела в счете, и петербурженкам ничего не оставалось, кроме как рассчитывать на точный двухочковый. Но бросок Рыковой не достиг цели, а соперницы реализовали еще один штрафной и победили — 17:14! MVP Кубка России 3х3 стала Щеколдина.

У мужчин в последний день болельщики наконец увидели неожиданные результаты, в том числе и поражения действующего обладателя Кубка. Оба полуфинала прошли с явным преимуществом одной из команд. «Руна» во встрече с ЦОП Bad Boys имела перевес «+9». Петербуржцы рывком 6:0 попытались возродить интригу. Но ненадолго — 21:16. А Inanomo Gold, пробившийся в полуфинал через нижнюю сетку, прервал победное шествие Stella-Pro, причем сделал это более чем убедительно — 21:11 всего за 6 минут 8 секунд!

Финал же прошел под диктовку «Руны», которая сразу повела 4:0. Попытки Inanomo Gold догнать соперника ни к чему не приводили, и лишь на восьмой минуте действующий обладатель Кубка очнулся — 16:17!

Впрочем, следующая атака «Руны» стала ключевой. Сидоренко промахнулся издали, но москвичи получили право на два штрафных и реализовали их. Точку в матче поставил штрафными тот же Сидоренко, после финальной сирены признанный самым ценным игроком турнира. «Руна» в 2023 году стала триумфатором в Челябинске уже во второй раз: в конце января москвичи взяли здесь Суперкубок России.

Кубок России

Женщины. Плей-офф

1/2 финала

COP-Petersburg (Санкт-Петербург) — «Красная Пахра» (Москва) — 20:17

МБА (Москва) — «Самара» — 15:14

За 3-е место

«Красная Пахра» — «Самара» — 14:15

Финал

COP-Petersburg — МБА — 14:17

Мужчины. Плей-офф

1/2 финала

«Руна» (Москва) — ЦОП Bad Boys (Санкт-Петербург) — 21:16

Stella-Pro (Екатеринбург) — Inanomo Gold (Москва) — 11:21

За 3-е место

ЦОП Bad Boys — Stella-Pro — 19:15

Финал

«Руна» — Inanomo Gold — 21:17