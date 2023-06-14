Кириленко: «Моня — легенда российского баскетбола, один из самых узнаваемых игроков страны»

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал решение чемпиона Европы-2007 Сергея Мони завершить профессиональную карьеру.

«Хочу поздравить Сергея Моню с тем, что он наконец-то перестал играть в баскетбол, мы все с удовольствием смотрели его игры. Нам было стыдно, что мы закончили играть лет 8-10 назад, а он все еще в строю. Конечно, он огромная легенда нашего российского баскетбола, один из самых узнаваемых игроков нашей страны. Он принес огромное количество позитивных моментов мне лично как партнер по команде. От других игроков его отличает характер, не зря он получил прозвище «Капитан Россия», — приводит слова Кириленко ТАСС.

13 июня «Зенит» объявил, что Моня принял решение завершить профессиональную игровую карьеру в возрасте 40 лет. Свой последний официальный матч форвард провел за питерский клуб 10 января против «Локомотива-Кубань» (73:71).