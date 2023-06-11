Команда России по баскетболу может провести две товарищеские игры в рамках сбора в июле

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил, что мужская национальная команда России по баскетболу проведет сбор в конце июля, в рамках него спортсмены проведут один или два товарищеских матча.

«Этим матчем мы заканчиваем сбор, но в конце июля начнем новый и проведем одну-две товарищеские игры еще. Сейчас ведем переговоры, но это будет не сборная Белоруссии, будет другая команда. Сборная России будет состоять из молодых игроков, из ближайшего резерва», — приводит слова Кириленко ТАСС.

В воскресенье сборная России в Москве обыграла белорусов в товарищеском матче со счетом 83:78. 9 июня команды также встречались в Москве, тогда сильнее со счетом 83:80 оказалась сборная Белоруссии.

1 марта 2022 года Международная федерация баскетбола временно отстранила все российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.