Гомельский рассказал, почему в прямом эфире назвал игрока ЦСКА дебилом

Известный комментатор Владимир Гомельский, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о примирении с баскетболистом Павлом Коробковым, которого во время матча «Олимпиакос» — ЦСКА назвал в прямом эфире дебилом.

— Матчи ЦСКА вы сейчас не комментируете. Отстранение от них может быть связано с Павлом Коробковым, которого во время игры «Олимпиакос» — ЦСКА вы назвали дебилом?

— Вряд ли. Я же извинился. Хотя Павел допустил ошибку за пределами моего понимания. Через несколько лет мы встретились на его родине — в Благовещенске, где я читал лекции детским тренерам. Я и там попросил прощения. Не думаю, что в нем живет обида.

— С Коробковым вы по случаю примирения даже выпили.

— Прилететь в Благовещенск и не выпить — грех! Единственная проблема — русскую закуску не найти. Все китайское. Но по рюмке водки действительно хлопнули. Причем не я эту бутылку покупал.

— Вы сказали: «Ошибка за пределами моего понимания».

— У меня в голове не укладывается, как можно отдать такой пас — прямо в руки сопернику?! Сначала Павел потерял мяч, потом понял, что натворил, и сфолил. Хотя не нужно было нарушать правила. Дай забить, и у ЦСКА еще останется время на ответную атаку. Коробков не сообразил дважды! Ладно, не надо меня нервировать воспоминаниями... Да, я обидел. Но искупил.

— Как вообще в репортаже вырвалось это слово — «дебил»?

— Тогда экскурс в историю. 27 сентября 1966 года я пришел в ЦСКА на свою первую тренировку. До этого, как вы понимаете, болел за рижский СКА, который 12 сезонов возглавлял отец. А тут я стал цээсковцем.

Летом 1972-го перед Кубком СССР у отца безвыходное положение с разыгрывающими. Он приглашает меня в команду, мы завоевываем трофей, я получаю звание «Мастер спорта». В декабре того же года после ухода Кулькова, Иллюка и Капранова меня в ЦСКА на ставку берут. Зарплата — 90 рублей. Должность — инструктор по спорту третьей категории. Я играю, играю... Самые счастливые годы в моей жизни!

— Это вы к чему, Владимир Александрович?

— К тому, что я — цээсковец! И не могу смириться с тем, что практически выигранный матч мы отдаем из-за идиотской ошибки парня, который оказался на площадке только потому, что два других игрока его амплуа уже нахватали по пять фолов.

Скажу больше: может, и правильно, что мне не дают комментировать ЦСКА. Мое эмоциональное состояние во время таких матчей по-прежнему зашкаливает. Я болею за армейский клуб! Это мой дом, моя семья. Какие бы фамилии ни носили номера с 1-го по 99-й.