Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Новости
Чемпионат России (женщины)
Главная
Баскетбол
Россия

Сегодня, 08:45

Гомельский: «Очень обидно, когда на матч с участием ЦСКА приглашают к микрофону человека, который всю жизнь настроен против армейского клуба»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Telegram Дзен

Известный комментатор Владимир Гомельский, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, что уже пять лет не работает на матчах с участием ПБК ЦСКА.

— Матчи ЦСКА вы по-прежнему не комментируете?

— Не дают!

— Давно?

— Лет пять.

— О причинах вас проинформировали?

— Нет.

— Решение принимал Андрей Ватутин?

— Не исключено. А может, Сергей Иванов. Мне-то какая разница?

— Не выясняли?

— А смысл? Одного я уволить не могу, другого — не хочу. Ну и зачем мне что-то выяснять, опять звереть?

— Для вас эта ситуация — боль?

— Нет. Тут другое. Я уже давно не оцениваю публично работу коллег. Но очень обидно, когда на матч с участием ЦСКА приглашают к микрофону человека, который всю жизнь настроен против армейского клуба. Такой комментарий звучит для меня оскорбительно. Остальное стерплю.

Баскетбол
БК ЦСКА
Владимир Гомельский
0
Читайте также
Путин заявил, что Россия должна самостоятельно развивать паралимпийское движение
Винисиус поддержал травмированного форварда сборной Бразилии Неймара
В США провели испытания на ядерном полигоне в день решения РФ по ДВЗЯИ
Военные эксперты рассказали о способе борьбы ВС РФ с дальнобойными ракетами ATACMS
В Москве презентовали автомобильный бренд Hongqi
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Колобкову вручили майку сборной России
ЦСКА в Нью-Йорке
Питерский "Спартак" получил новую арену
Фридзон и Парго - новички ЦСКА
Новогодняя пицца от ЦСКА
Кацикарис и Вайнаускас примут российский баскетбол
MVP Евробаскета в гостях у "СЭ ТВ"!
РФБ нашла замену Блатту
Дальше без Блатта
Москва увидела "Баскетбол без границ"
Кириленко: назад в НБА
ЦСКА представил Мессину
Мессина вновь возглавил ЦСКА
Василий Карасев: "Тренировать сына непросто"
Лигам ПБЛ и ВТБ нашли замену
В российском баскетболе скоро наведут порядок
Он-лайн конференция Андрея Кириленко в редакции "СЭ"
Интервью Дэвида Блaтта
Интервью Виктора Хряпы
Возвращение Тимофея Мозгова в БК "Химки"
Интервью с Милошем Теодосичем
Пресс-конференция Андрея Ватутина и Милоша Теодосича
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гомельский: «Отца и Кондрашина рассорила ленинградская журналистская свора»