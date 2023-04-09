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Капитан ПБК ЦСКА Курбанов: «По слухам, возможно, будут игры против Сербии»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Капитан ПБК ЦСКА Никита Курбанов в разговоре с «СЭ» высказался о возможных товарищеских матчах сборной России по баскетболу.

— Что будет с международными матчами, как-то это обсуждается в команде?

— В целом, у нас это все равно уходит на летний период. Ситуация может поменяться или еще что-то. Мы живем тем, что готовимся к летним играм. По слухам, возможно, будут какие-то игры против Сербии. Будем ждать лета, там уже будет более понятно.

В феврале мужская сборная России провела товарищеские матчи в Сербии с местными клубами.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Сборная России по баскетболу
Никита Курбанов
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