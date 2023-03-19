Сегодня, 16:05
«Пари НН» обыграл «Зенит» в финале Кубка России по баскетболу — 84:72.
В составе нижегородской команды самым результативным игроком стал Стребков Иван, который набрал 21 очко, сделав 2 подбора и 4 результативные передачи.
За питерскую больше всех забросил Трентон Фрайзер — у него 28 очков, три подбора и четыре голевых паса.
В матче за третье место МБА обыграл «Химки» — 77:68.
В составе победителей самым результативным стал Евгений Воронов, набравший 19 очков, сделавший пять подборов и три результативные передачи.
В составе «Химок» — Евгений Фидий, он набрал 17 очков сделал семь подборов и одну результативную передачу.
Кубок России
Финал
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 72:84 (12:13, 24:19, 17:22, 19:20)
З: Фрайзер (28), Карасев (9), Томпкинс, Фридзон (8)
П: Стребков (21), Лав (20), Бабурин (11)
Матч за третье место
МБА (Москва) — «Химки» (Москва) — 77:68 (20:18, 18:16, 16:13, 23:21)
М: Воронов (19), Коновалов (15), Якушин (12)
Х: Фидий (17), Незванкин (12), Кадошников (9)