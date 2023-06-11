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Сегодня, 20:06

Кириленко отметил пользу товарищеских матчей с белорусами для баскетбольной сборной России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил, что товарищеские матчи против сборной Белоруссии по баскетболу стали для российской команды очень полезными.

«Белорусы показывают хороший баскетбол, они борются, и это тот соперник, который сейчас нам нужен. Понятно, что мы хотим видеть топовые сборные, но сейчас это невозможно. В нынешних условиях мы провели две крайне полезные товарищеские игры. И результат вообще не важен, хотя никто не хочет проигрывать. И то, что прошлый матч проиграли, это не хорошо, но и не трагедия. Сегодня тем более победа была за нами», — приводит слвоа Кириленко ТАСС.

В воскресенье сборная России в Москве обыграла белорусов со счетом 83:78. 9 июня команды также встречались в Москве, тогда сильнее со счетом 83:80 оказалась сборная Белоруссии.

1 марта 2022 года Международная федерация баскетбола временно отстранила все российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

Источник: https://tass.ru/sport/17985593
баскетбол
Сборная Белоруссии по баскетболу
Сборная России по баскетболу
Андрей Кириленко
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