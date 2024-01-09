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Сегодня, 14:29

Поиски тела баскетболиста «Барнаула» Петухова продолжаются

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Поиски тела баскетболиста «Барнаула» Антона Петухова в Красноярске не останавливались, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе организации «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной.

«Сейчас мы в режиме ожидания новых вводных от полиции. Как только появится необходимость, волонтеры снова выйдут на поиск, — говорится в заявлении организации. — Оборудование и люди для этого есть. Также на этой неделе планируем повторно выйти к воде, чтобы осмотреть место и возможную траекторию падения Антона Петухова и в зависимости от этого просчитать, куда его могло вынести течением. Что касается весны, речь идет об обследовании тех территорий, к которым невозможно подобраться зимой. Например, участки под толстым слоем льда, где на дне скопление тины. В этом случае наш подводный дрон не сможет работать, так как водоросли просто забьют вентиляторы и обездвижат устройство. Обследование участков идет по доступной местности, также продолжается распространение ориентировок и оповещение населения ближайших населенных пунктов, чтобы они обращали внимание на подозрительные вещи на водоемах вблизи их населенных пунктов».

Нападающий «Барнаула» Антон Петухов пропал без вести в ночь с 30 на 31 декабря в Красноярске. При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по видеозаписям установили, что 20-летний спортсмен упал в реку Енисей с Октябрьского моста.

Уроженец Красноярска Петухов выступал за «Барнаул» в суперлиге. В 2021 году он в составе молодежной команды ЦСКА стал чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ и чемпионом Детско-юношеской баскетбольной лиги.

Источник: РИА Новости
Баскетбол
БК ЦСКА
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