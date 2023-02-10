УНИКС обыграл «Нижний Новгород», но не пробился в «Финал четырех» Кубка России

УНИКС обыграл «Нижний Новгород» в ответном матче 1/4 финала Кубка России по баскетболу — 88:86.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Луи Лабери, набравший 21 очко. В составе нижегородского клуба 16 очков набрал Джермейн Лав.

По итогам в «Финал четырех» Кубка России пробился «Нижний Новгород», так как в первом матче они оказались сильнее УНИКСа со счетом 81:72 и прошли дальше, одержав победу с общим счетом 167:162.

Ранее путевки в 1/2 финала турнира оформили «Зенит» и «Химки».