Гомельский — о юбилее: «Можно было собрать в ресторане человек 70, потратить кучу денег и напиться. Мы решили, что Дубай — это здоровее»

Известный комментатор Владимир Гомельский, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как отметит свой юбилей. Сегодня Владимиру Александровичу исполнилось 70 лет.

— Собственный юбилей вы собираетесь с супругой провести в Эмиратах. Какие еще были варианты?

— Собрать в ресторане человек 70, потратить кучу денег и напиться всем коллективом. Мы решили, что Дубай — это здоровее. Мой любимый отдых — тент, пляж, море, книжка. Настоящий отпуск!

— Никаких экскурсий?

— У меня жена — директор по культурной программе. Как скажет!

— Вдвоем полетите?

— Да, без детей. Они работают.