Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Новости
Чемпионат России (женщины)
Главная
Баскетбол
Россия

Сегодня, 00:00

Гомельский — о юбилее: «Можно было собрать в ресторане человек 70, потратить кучу денег и напиться. Мы решили, что Дубай — это здоровее»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Владимир Гомельский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Известный комментатор Владимир Гомельский, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как отметит свой юбилей. Сегодня Владимиру Александровичу исполнилось 70 лет.

— Собственный юбилей вы собираетесь с супругой провести в Эмиратах. Какие еще были варианты?

— Собрать в ресторане человек 70, потратить кучу денег и напиться всем коллективом. Мы решили, что Дубай — это здоровее. Мой любимый отдых — тент, пляж, море, книжка. Настоящий отпуск!

— Никаких экскурсий?

— У меня жена — директор по культурной программе. Как скажет!

— Вдвоем полетите?

— Да, без детей. Они работают.

Владимир Гомельский на&nbsp;презентации книги &laquo;Папа. Великий тренер&raquo;. Владимир Гомельский: «Отец простил всех, кто писал на него доносы»

Владимир Гомельский
0
Читайте также
Звезды американского футбола готовы сыграть на Олимпиаде. Для этого они освоят флаг-футбол
«Сколько тебе заплатили, чтобы ты принял бой?!» Горячая пресс-конференция перед UFC 294
Двойное убийство в семье Стаса Намина: что известно
В США заявили о создании российскими военными трех котлов для ВСУ
Подозреваемый в убийстве сына и тещи музыканта Намина признал вину
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Колобкову вручили майку сборной России
ЦСКА в Нью-Йорке
Питерский "Спартак" получил новую арену
Фридзон и Парго - новички ЦСКА
Новогодняя пицца от ЦСКА
Кацикарис и Вайнаускас примут российский баскетбол
MVP Евробаскета в гостях у "СЭ ТВ"!
РФБ нашла замену Блатту
Дальше без Блатта
Москва увидела "Баскетбол без границ"
Кириленко: назад в НБА
ЦСКА представил Мессину
Мессина вновь возглавил ЦСКА
Василий Карасев: "Тренировать сына непросто"
Лигам ПБЛ и ВТБ нашли замену
В российском баскетболе скоро наведут порядок
Он-лайн конференция Андрея Кириленко в редакции "СЭ"
Интервью Дэвида Блaтта
Интервью Виктора Хряпы
Возвращение Тимофея Мозгова в БК "Химки"
Интервью с Милошем Теодосичем
Пресс-конференция Андрея Ватутина и Милоша Теодосича
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гомельский — о Шведе в Китае: «Это правильное решение. Лучше играть, чем не играть»

Гомельский: «В 1975-м хотел уехать из ЦСКА в Ташкент. Отец такой мордобой мне устроил!»