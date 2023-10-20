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Гомельский: «В 1975-м хотел уехать из ЦСКА в Ташкент. Отец такой мордобой мне устроил!»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
Владимир Гомельский.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Известный комментатор Владимир Гомельский, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о своей карьере баскетболиста.

— Комментатора Владимира Гомельского знают все. А каким вы были игроком?

— Когда сказал отцу, что хочу играть за ЦСКА, он подвел меня к зеркалу и произнес: «Посмотри на себя. Какой баскетбол с таким ростом?»

— Кажется, 178 сантиметров?

— Да. А много лет спустя во время семейного торжества услышал от папы: «Как жалко, что я уделял тебе мало внимания и не помог стать большим игроком».

— Ребята! — вступает в разговор Лариса Гомельская, жена. — В последние годы Александр Яковлевич неоднократно это повторял. Еще добавлял: «Я перед Володькой виноват».

— И мне это было приятно! — подхватывает Владимир Александрович.

— Вам исключительно роста не хватило, чтобы стать классным баскетболистом?

— При чем здесь рост? Его мне не хватало только в папиной голове. О таких игроках, как я, говорят «мотор команды». Хотя, конечно, и Зурабу Саканделидзе, и Стасику Еремину в скорости уступал. Но главная проблема в другом.

— В чем же?

— Бросок. Вот его нужно было шлифовать. Хорошо, когда Сергей Белов пасует на дугу и рядом защитников нет. Но надо и самому создавать момент для атаки. Если я видел, что могу на скорости пролезть с мячом под кольцо, — лез. К сожалению, ни папа, ни тренеры, работавшие со мной в юношах, не подсказали: «Притормози. Забей с четырех метров». А я поздновато допер.

Владимир Гомельский на&nbsp;презентации книги &laquo;Папа. Великий тренер&raquo;. Владимир Гомельский: «Отец простил всех, кто писал на него доносы»

— Закончилась карьера с разрывом ахилла?

— Да, почти год провалялся на больничной койке. Но еще раньше, со здоровой ногой, был эпизод, который психологически подкосил. В ЦСКА уже играли Едешко, Еремин, Милосердов, вдобавок призвали в армию Мелешкина. Осознал: я — пятый на позиции разыгрывающего. А значит, очереди своей не дождусь.

— Вариант с переходом в другой клуб даже не рассматривали?

— В 1975-м попробовал. Едва отцу доложили, что собираюсь уехать в Ташкент, он такой мордобой мне устроил!

— На что напирал?

— Сын Гомельского не может играть в команде «Буревестник» Ташкент. Точка! А ведь там я бы получил то, что хотел больше всего на свете, — 30 минут игрового времени. Тренировался бы у хорошего специалиста и очень порядочного человека — Александра Адисмана. Он верил в меня, говорил: «Приезжай. Ты мне нужен». Но отец был непреклонен.

Владимир Гомельский
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