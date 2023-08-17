Баскетболист Спрыгин врезался в дерево и сбежал, бросив раненую пассажирку. Что ему грозит?

33-летнего экс-профи задержали, составив четыре административных протокола.

В качестве профессионального баскетболиста Борису Спрыгину прославиться не удалось, хотя он и подавал определенные надежды. Зато сомнительную известность ему принесло ДТП от 16 августа 2023 года. Спрыгин, находившийся за рулем автомобиля, врезался в дерево в Москве и сбежал с места аварии, оставив без помощи травмированную пассажирку. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения. 33-летнего баскетболиста уже задержали, заведя на него четыре административных дела. Но при определенном развитии событий ему может грозить даже тюремный срок.

Может дойти и до тюрьмы

Как стало известно, именно Спрыгин стал виновником аварии на Подольской улице в Москве. Он не справился с управлением автомобиля Ford Mustang и врезался в дерево, причем на пассажирском сидении в этот момент находилась девушка его друга, 43-летняя женщина. По данным Telegram-канала Shot, спутница получила травмы, но баскетболист, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не вызвал ей скорую, а оставил заблокированной в машине и сбежал с места аварии.

Впрочем, вскоре Спрыгина задержали, составив четыре административных протокола — за пьяную езду, повреждение дорожных сооружений, оставление места ДТП и вождение автомобиля без страховки. К тому же начато расследование за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью пассажирке. Сейчас женщина находится в больнице, и если врачи подтвердят тяжкий вред для ее здоровья, баскетболисту может грозить до двух лет лишения свободы. В лучшем случае ему «светит» штраф в 50 тысяч рублей и лишение прав на несколько лет.

Напомним, что недавно в скандальную ситуацию попал куда более знаменитый баскетболист, чемпион Европы 2007 года Никита Шабалкин. Экс-игрок, уже достаточно давно завершивший карьеру, был, по его словам, избит подрядчиком и командой строителей из-за претензий по работам, которые не были выполнены в полном объеме.

Борис Спрыгин. Фото Соцсети

Ранний уход из баскетбола и победа в реалити-шоу

Спрыгин, в отличие от Шабалкина, на топ-уровне не играл. Он родился 26 марта 1990 года — его рост 188 см, амплуа — разыгрывающий защитник. В юности подавал определенные надежды — с 13 лет играл за «Приморье-Д» из Приморского края, в сезоне-2005/06 перешел в московский РВК, после чего выступал за подмосковные «Триумф-д» и «Триумф-2», а с 2008 по 2011 год играл в Казани за «УНИКС-д», но особо не прогрессировал и в основу команды из столицы Татарстана пробиться не сумел. Возможно, в том числе из-за полученной серьезной травмы. Как бы то ни было, Борис расстался с мечтой заиграть на высоком уровне.

В 2016-м Спрыгин вместе с экс-супругой Еленой принял участие в реалити-шоу «Экс на пляже» телеканала «Пятница!» и одержал в нем победу. В последние годы Борис играл в баскетбол в чемпионате Москвы МЛБЛ. Или, иными словами, в первенстве столицы по баскетболу среди любительских команд. Выступал он там с 2017 года за разные команды — больше всего за «Новомосковск» и «Бизонов», в составе которых провел последние два сезона. Пусть и, судя по статистическим данным, особо не блистал.

Так, в чемпионате-2022/23 Спрыгин в девяти проведенных матчах набирал в среднем 6,6 очка, делал 2,4 подбора и 3,1 передачи за игру. Во время профессиональной карьеры его вес указывался как 70 кг, а по любителям — уже 80 кг. Что наверняка сказалось на его подвижности и игровых качествах. Впрочем, сейчас ему явно не до баскетбола.