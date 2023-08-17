Баскетболист Спрыгин врезался в дерево и сбежал, бросив раненую пассажирку. Что ему грозит?

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В качестве профессионального баскетболиста Борису Спрыгину прославиться не удалось, хотя он и подавал определенные надежды. Зато сомнительную известность ему принесло ДТП от 16 августа 2023 года. Спрыгин, находившийся за рулем автомобиля, врезался в дерево в Москве и сбежал с места аварии, оставив без помощи травмированную пассажирку. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения. 33-летнего баскетболиста уже задержали, заведя на него четыре административных дела. Но при определенном развитии событий ему может грозить даже тюремный срок.
Как стало известно, именно Спрыгин стал виновником аварии на Подольской улице в Москве. Он не справился с управлением автомобиля Ford Mustang и врезался в дерево, причем на пассажирском сидении в этот момент находилась девушка его друга, 43-летняя женщина. По данным Telegram-канала Shot, спутница получила травмы, но баскетболист, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не вызвал ей скорую, а оставил заблокированной в машине и сбежал с места аварии.
Впрочем, вскоре Спрыгина задержали, составив четыре административных протокола — за пьяную езду, повреждение дорожных сооружений, оставление места ДТП и вождение автомобиля без страховки. К тому же начато расследование за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью пассажирке. Сейчас женщина находится в больнице, и если врачи подтвердят тяжкий вред для ее здоровья, баскетболисту может грозить до двух лет лишения свободы. В лучшем случае ему «светит» штраф в 50 тысяч рублей и лишение прав на несколько лет.
Напомним, что недавно в скандальную ситуацию попал куда более знаменитый баскетболист, чемпион Европы 2007 года Никита Шабалкин. Экс-игрок, уже достаточно давно завершивший карьеру, был, по его словам, избит подрядчиком и командой строителей из-за претензий по работам, которые не были выполнены в полном объеме.
Спрыгин, в отличие от Шабалкина, на топ-уровне не играл. Он родился 26 марта 1990 года — его рост 188 см, амплуа — разыгрывающий защитник. В юности подавал определенные надежды — с 13 лет играл за «Приморье-Д» из Приморского края, в сезоне-2005/06 перешел в московский РВК, после чего выступал за подмосковные «Триумф-д» и «Триумф-2», а с 2008 по 2011 год играл в Казани за «УНИКС-д», но особо не прогрессировал и в основу команды из столицы Татарстана пробиться не сумел. Возможно, в том числе из-за полученной серьезной травмы. Как бы то ни было, Борис расстался с мечтой заиграть на высоком уровне.
В 2016-м Спрыгин вместе с экс-супругой Еленой принял участие в реалити-шоу «Экс на пляже» телеканала «Пятница!» и одержал в нем победу. В последние годы Борис играл в баскетбол в чемпионате Москвы МЛБЛ. Или, иными словами, в первенстве столицы по баскетболу среди любительских команд. Выступал он там с 2017 года за разные команды — больше всего за «Новомосковск» и «Бизонов», в составе которых провел последние два сезона. Пусть и, судя по статистическим данным, особо не блистал.
Так, в чемпионате-2022/23 Спрыгин в девяти проведенных матчах набирал в среднем 6,6 очка, делал 2,4 подбора и 3,1 передачи за игру. Во время профессиональной карьеры его вес указывался как 70 кг, а по любителям — уже 80 кг. Что наверняка сказалось на его подвижности и игровых качествах. Впрочем, сейчас ему явно не до баскетбола.