Матч благодарности. Врачи сыграли в баскетбол против своих пациентов

В рамках Суперкубка Единой лиги на паркет вышли специалисты городского спинального нейрохирургического центра и их бывшие пациенты, которым благодаря уникальной методике удалось спасти спортивную карьеру.

Баскетбольный сезон в России стартовал 21 сентября в Москве матчами Суперкубка Единой лиги, где собраны шесть лучших команд прошлого чемпионата и гости из Турции в лице «Фенербахче» и «Бешикташа». Они на протяжении трех дней будут играть по олимпийской системе.

Но еще до официального старта турнира на столичной «ВТБ Арене» состоялся очень важный и необычный матч. Можно даже сказать, уникальный. Потому что в нем вместе с профессиональными баскетболистами из клубов Единой лиги, суперлиги и даже женской премьер-лиги приняли участие врачи, работающие в структурах Департамента здравоохранения города Москвы.

Евгений Гомельский руководил командой спортсменов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Матч имени добра

Для начала небольшая загадка. Евгений Бабурин, Иван Стребков и Александр Ганькевич из «Пари НН», Александр Мальцев из «Химок», Валерий Лиходей из «Астаны», Вероника Павлюченко, представляющая «Нику», и известный по выступлениям за УНИКС Артем Забелин — что их объединяет? Ответ прост: все они в недавнем прошлом страдали от травм, связанных с позвоночником. Это всегда доставляет массу неудобств даже простым людям, что уж говорить о профессиональных спортсменах.

К счастью, в Москве есть городской спинальный нейрохирургический центр при ГКБ № 67, занимающийся лечением именно таких пациентов. Благодаря новой методике стабилизации позвоночника, разработанной коллективом московских врачей под руководством Дмитрия Дзукаева, все перечисленные баскетболисты продолжают карьеру.

— Эта игра — наш способ сказать спасибо врачам, которые занимаются очень актуальными для спортсменов проблемами, — сказала «СЭ» гендиректор Единой лиги Илона Корстин. — Они оперируют и восстанавливают игроков. Здорово, что в Москве есть такие специалисты.

Артем Забелин и Дмитрий Дзукаев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Доктор Дзукаев и его коллеги используют уникальные методики, разработанные в рамках грантовой программы мэра Москвы при поддержке Московского центра инновационных технологий в здравоохранении. Спортсмены, проходившие лечение, вернулись в спорт высоких достижений в срок от четырех до шести недель, хотя раньше на это уходило от трех до четырех месяцев, при этом не было гарантии, что удастся полноценно продолжить карьеру. Врачи спинального центра уже провели более 650 успешных операций, а сама разработка вошла в топ-10 лучших медицинских изобретений по версии Роспатента. Кстати, одним из тех, кто прошел через руки Дзукаева, стал глава Единой лиги Сергей Кущенко.

— Это уникальный проект, появившийся при поддержке Правительства Москвы и мэра Сергея Собянина, — отмечает Кущенко. — Обратите внимание — не надо никуда ездить, все можно сделать в нашей столице, где созданы условия для лечения и восстановления после тяжелейших травм и операций. Все спортсмены, которых вы видите на площадке, благодаря этой программе все так же играют в баскетбол на профессиональном уровне и радуют болельщиков.

Сергей Тараканов с командой врачей. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Задача для олимпийского чемпиона

На паркете в четверг можно было увидеть и Кущенко, и Дзукаева, и Стребкова с Лиходеем, и даже рэпера L'One. Они составили команду под шутливым названием «Чипированные», тренировать которую поручили именитому Евгению Гомельскому. Свою историю болезни нам рассказал Бабурин:

— Так получилось, что пару лет назад в начале сезона я почувствовал боли в спине, сделал МРТ и узнал, что у меня межпозвоночная грыжа, — вспоминает Евгений. — Приняли решение ее удалять — времени на раздумья не было. В понедельник пришли результаты МРТ, а в четверг я поехал на операцию. Все сделали очень быстро и классно, через три месяца я уже восстановился и вернулся на площадку, успев к решающим матчам чемпионата. Сейчас соблюдаю все рекомендации врачей и чувствую себя замечательно.

То, что рекомендации врачей соблюдают все члены команды спортсменов, можно было убедиться перед матчем — они провели специальную разминку из упражнений, используемых при восстановлении.

Илона Корстин и Евгений Бабурин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

С противоположного конца площадки за ними наблюдали соперники — команда Департамента здравоохранения Москвы. Ее наставник Сергей Тараканов был задумчив. Конечно, ведь перед ним стояла сложнейшая задача — сыграть любителями против профессионалов. Чтобы олимпийскому чемпиону Сеула стало чуть легче, в сборную врачей отрядили Корстин. А также двух чемпионов Европы — Николая Падиуса и Сергея Быкова. А с трибун за матчем наблюдали среди прочих футболист Денис Глушаков и гимнастки Дина и Арина Аверины.

Опасения Тараканова оказались обоснованными лишь отчасти — его команда показала неплохой уровень. Конечно, со скидкой на то, что первая половина встречи напоминала Матчи звезд. В защите никто не убивался, зато были и данки, и попытки Быкова устроить шоу, и много дальних бросков — точным трехочковым отметился и Кущенко, которому в начале второй четверти ответила попаданием из-под кольца Корстин. А Дзукаев оформил результативную передачу под «трешку» Стребкову. На большой перерыв команды ушли при счете 44:43 в пользу врачей.

Максим Буромских с мячом. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Все серьезно

А вот с третьей четверти игра пошла серьезнее. Соперники включили оборону, пошли фолы и штрафные. Было видно, что у команды докторов заканчиваются силы, и они уже не так резво бежали к собственному кольцу. Тогда как профи, напротив, прибавили обороты и создали себе двузначное преимущество

— Посмотрите на составы — у соперников много действующих игроков, в том числе представители Единой лиги, которые сыграют в Суперкубке, — объясняла после финальной сирены Корстин. — А у нас в команде таких ни одного. Я никого из партнеров не знала, пока не подошли Коля Падиус и Сережа Быков. (Улыбается.) Мы все трое уже давно закончили карьеру. Но борьба все-таки была, без нее никуда. Атмосфера была дружеской, надеюсь, все на паркете получили удовольствие.

Илона Корстин, Евгений Гомельский, Сергей Кущенко. Фото Александр Федоров, «СЭ»

В заключительной десятиминутке врачи отчаянно упирались, выиграли четверть, но приблизиться ближе чем на восемь очков так и не смогли. Итоговый счет — 83:91. Можно было еще раз убедиться, что в прекрасной форме находится Бабурин, «отблагодаривший» докторов 20 очками в их корзину, а Ганькевич оформил дабл-дабл — 16 очков и 11 подборов. У проигравших сразу 15 результативных передач раздал Быков.

— Мы всегда стараемся привлекать внимание болельщиков и общественности не только к баскетболу, — подвела итоги матча Корстин. — Для этого у нас еще есть Матч звезд. К нему мы тоже обязательно что-нибудь придумаем. Что касается Суперкубка, это не просто предсезонный турнир, а официальные матчи за трофей. К тому же соревнования носят международный статус, чем мы очень гордимся. Все серьезно, посмотрим на наших лидеров на фоне выступающего в Евролиге «Фенербахче», который тренирует наш старый знакомый Димитрис Итудис.