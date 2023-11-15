Агент Вадим Михалевский: «Эллис существенно изменил уровень «Уралмаша»

Известный баскетбольный агент Вадим Михалевский отметил руководителей «Уралмаша» Виктора Ганиенко и Сергея Доманова, которым в межсезонье удалось собрать конкурентоспособный состав для дебюта в Единой лиге ВТБ.

«Уралмаш», как и «Руна», пока отлично проводит дебютный сезон в Единой лиге ВТБ, — отметил «СЭ» Михалевский. — У клуба из Екатеринбурга уже были яркие победы в матчах с «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань». Что касается ростера, то у них довольно сбалансированная команда во всех линиях и они продолжают корректировать в лучшую сторону благодаря энтузиазму президента Виктора Ганиенко и профессионализму исполнительного директора Сергея Доманова. Они молодцы, отлично реагируют на происходящее! Хороший тому пример — подписание Октавиуса Эллиса вместо Чада Брауна. Один игрок существенно изменил уровень команды.

Эллис имеет опыт выступлений в Евролиге. По его компетенциям никогда не было вопросов. Наоборот, мне показалось странным, что в сентябре Октавиус еще был в статусе свободного агента. Спасибо президенту Ганиенко, что изыскал дополнительные возможности для его подписания".

Средние показатели Эллиса в 7 матчах за «Уралмаш» — 19,1 очка и 9,1 подбора.