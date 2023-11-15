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Сегодня, 10:15

Агент Паскуаля объяснил причины не самого лучшего старта «Зенита»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Агент наставника «Зенита» Чави Паскуаля Вадим Михалевский в интервью «СЭ» рассказал, что команда испытывает проблемы в отсутствие травмированных Томаса Эртеля и Георгия Жбанова.

- Пока остановить Рэтана-Мэйса смогли только баскетболисты ЦСКА и «Зенита» (снайпер набрал 15 и 19 очков соответственно). Хотя старт у команды Паскуаля пока не задался. Что можно назвать первопричиной: усталость после Суперкубка, травмы, много новых игроков, которые не привыкли к сложной системе Чави?

— У «Зенита» сбалансированный ростер, когда все здоровы. Из-за травм выбыло пять человек, и это, конечно, весомая причина всех поражений на старте. Особенно сильно на результат влияет отсутствие Эртеля и Жбанова. Томас очень эффективен на пик-н-роллах, а Жбанов дает серьезный баланс в этой команде, так как очень полезен в защитных схемах.

— Еще один ваш клиент Трент Фрейзер — лидер «Зенита» по результативности и выходит на первые роли в этом сезоне. Довольны его прогрессом?

— Что касается Фрейзера, то он отлично справляется со своей ролью лидера в отсутствие Эртеля. Стабильно набирает свою норму очков, а также неплохо выглядит в созидании. Он может вырасти в топового игрока при Паскуале.

Ксавьер Рэтан-Мэйс. «Рэтан-Мэйс — скромный парень, и это подкупает». Разговор с агентом открытия сезона в Единой лиге

Баскетбол
БК Зенит
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