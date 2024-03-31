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Единая лига ВТБ

31 марта, 22:21

Андерсон обошел Шведа и Рэтан-Мэйса по количеству трехочковых за один сезон Единой лиги ВТБ

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Защитник «Астаны» Карвел Андерсон установил рекорд по количеству трехочковых за один сезон Единой лиги ВТБ.

В прошедшем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором» (92:83) американец забросил пять трехочковых бросков. Таким образом, на счету игрока стало 107 подобных попаданий за сезон. По этому показателю он обошел Алексея Шведа (103) и защитника «Енисея» Ксэвьера Ратэна-Мэйса (103).

«Астана» занимает седьмое место в группе Б, одержав 12 побед.

В текущем сезоне Андерсон сыграл 37 матчей, набирая в среднем 16,1 очка.

Источник: Пресс-служба Единой лиги ВТБ
Баскетбол
БК Астана
БК Енисей
Алексей Швед
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