31 марта, 20:11
Форвард «Зенита» Адриен Моэрман прокомментировал победу над «Енисеем» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (98:79).
«Счастливы одержать эту победу, потому что она командная. Это не так, что один-два игрока добыли этот успех. Все оставили на паркете все, что могли. Это хорошая победа для нас!» — приводит слова Моэрмана официальный сайт «Зенита».
«Зенит» с 23 победами занимает третье место в группе А. «Енисей» идет шестым с 17 победами.
В текущем сезоне 36-летний Моэрман сыграл 32 матча, набирая в среднем 6 очков.