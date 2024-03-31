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Единая лига ВТБ

31 марта, 20:11

Форвард «Зенита» Моэрман — о матче с «Енисеем»: «Хорошая победа!»

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Форвард «Зенита» Адриен Моэрман прокомментировал победу над «Енисеем» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (98:79).

«Счастливы одержать эту победу, потому что она командная. Это не так, что один-два игрока добыли этот успех. Все оставили на паркете все, что могли. Это хорошая победа для нас!» — приводит слова Моэрмана официальный сайт «Зенита».

«Зенит» с 23 победами занимает третье место в группе А. «Енисей» идет шестым с 17 победами.

В текущем сезоне 36-летний Моэрман сыграл 32 матча, набирая в среднем 6 очков.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Баскетбол
БК Енисей
БК Зенит
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