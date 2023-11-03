Антонов рассказал, что его больше всего поразило в дебютном сезоне в ЦСКА

Капитан ЦСКА Семен Антонов в интервью в «СЭ» вспомнил победу армейского клуба в Евролиге-2018/19.

— Самое яркое воспоминание после перехода в ЦСКА?

— Когда на открытии сезона я увидел, сколько человек работает в офисе клуба. Я не то что был удивлен, как бы это помягче сказать. Был поражен, сколько людей прикладывает усилия, чтобы игроки и тренеры думали только о баскетболе.

— А какой титул самый значимый? Победа в Евролиге в Витории?

— Сложно выделить. Это и первый титул ВТБ. Мы обыграли «Химки» на выезде, я взял сына с трибуны и надел ему на шею свою медаль. Победа над теми же «Химками» в рамках «Финала четырех» Единой лиги, который проходил в Парке легенд. Очень запоминающимся был и финал с «Зенитом», хоть мы его и проиграли. Но тогда интерес к баскетболу очень сильно ощущался.

Что касается титула в Витории, то я не так много играл в том сезоне. Именно в Евролиге. Не знаю, почему Димитрис [Итудис] принял это решение, мы это не обсуждали. Значит, так было нужно, я просто выполнял свою работу.

— Тот финал ЦСКА выиграл без лишних нервов. То есть все-таки решающим был полуфинал с «Реалом»?

— В фильме («ЦСКА. В сердце навсегда») Никита Курбанов правильно сказал про тот финал с «Анадолу». В том сезоне мы были очень уверены в себе, каждый понимал свою роль, все были опытные, много лет играли вместе. А у стамбульцев только зарождалась команда, которая впоследствии выиграла два титула Евролиги и уверенно лидировала в сезоне-2019/20, отмененном из-за пандемии коронавируса.