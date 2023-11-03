ЦСКА обыграл «Уралмаш» — армейцы одержали 8 побед подряд на старте сезона

ЦСКА на выезде обыграл «Уралмаш» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 86:73.

Самым результативным игроком встречи стал Ливио Жан-Шарль — 26 очков.

Армейцы одержали 8-ю победу в 8 матчах на старте сезона и лидируют в турнирной таблице. Клуб из Екатеринбурга с 4 победами занимает 6-е место.

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«Уралмаш» (Екатеринбург) — ЦСКА (Москва) — 73:86 (19:26, 21:14, 18:19, 15:27)

У: Эллис (20+10 подборов), Перкинс (14+6 передач), Нэвелс (10),

Ц: Жан-Шарль (26), М`Бай (20+9 подборов), Тримбл (11).

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