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Единая лига ВТБ

13 декабря, 18:31

«Астана» прервала серию из 10 поражений подряд, обыграв «Автодор»

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Астана» на своей площадке обыграла «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 70:69.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист победителей Даниил Аксенов — 24 очка. В составе саратовской команды 19 очков набрал Малик Ньюмэн.

«Астана» прервала серию из 10 поражений подряд. Это вторая победа команды в текущем сезоне.

«Астана» занимает 11-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Автодор» находится на девятой строчке.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Астана» — «Автодор» (Саратов) — 70:69 (21:19, 12:23, 19:20, 18:7)

13 декабря. Астана. «СК Велотрек».

БК Автодор
БК Астана
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