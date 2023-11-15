«Астана» победила «Минск» в матче Единой лиги ВТБ

«Астана» дома обыграла «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 78:74.

Самым результативным игроком встречи стал игрок хозяев Карвел Андерсон — 17 очков.

Астанинцы одержали 3-ю победу подряд и поднялись на 6-е место в турнирной таблице. «Минск» замыкает таблицу, проиграв все 10 стартовых матча сезона.

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«Астана» — МИНСК (Минск) — 78:74 (15:18, 15:20, 21:15, 27:21)

А: Андерсон (17), Хэмм (16+13 подборов), Джонсон (13)

М: Микульский (14), Мотовилов, Чебашек (по 13)