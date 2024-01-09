«Локомотив-Кубань» обыграл «Автодор» и одержал шестую победу подряд

Сегодня, 20:00
«Локомотив-Кубань» на выезде победил «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 98:88.
Самым результативным игроком встречи стал Малик Ньюмэн («Автодор») — 30 очков.
«Локомотив-Кубань» одержал 6-ю победу подряд и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата.
У «Автодора» прервалась серия из трех побед. Саратовцы занимают 10-ю строчку в таблице Единой лиги ВТБ.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
«Автодор» (Саратов) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 88:98 (20:26, 28:22, 26:23, 14:27)
А: Ньюмэн (30), Торнвелл (17), Мавра (11+10 передач)
Л: Барфорд (24), Мартюк (17+7 подборов), Елатонцев (13)
9 января. Саратов. «ДС Кристалл».