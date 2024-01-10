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Единая лига ВТБ

Сегодня, 19:01

«Парма» в овертайме обыграла «Астану», Джонсон набрал 33 очка

Руслан Минаев
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«Парма на выезде обыграла «Астану» в овертайме матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 86:76 ОТ.

Самым результативным игроком встречи стал Би Джей Джонсон («Парма») — 33 очка.

«Парма» с 11 победами после 21 матча занимает 6-е место в таблице Единой лиги ВТБ. «Астана» находится на 11-й строчке — 13 поражений в 21 матче.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Астана» — «Парма-Пари» (Пермь) — 76:86 ОТ (21:15, 19:14, 23:22, 8:20, 5:15)

А: Джонсон (18+10 передач), Хэмм (18+12 подборов), Дэвис (14+12 подборов)

П: Джонсон (33), Брайс (18)

10 января. Астана. «СК Велотрек».

БК Астана
БК Парма (Пермь)
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