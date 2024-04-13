Александр Церковный объяснил изменения в составе «Зенита» перед плей-офф

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный объяснил изменения в составе команды перед началом плей-офф Единой лиги ВТБ.

Петербуржцы пополнились двумя легионерами перед дедлайном дозаявок лиги. Сине-бело-голубые подписали краткосрочные контракты с форвардом Джувэйном Морганом (провел регулярку в составе «Руны) и центровым Джошом Карлтоном (выступал за турецкую «Дарушшафаку). Оба уже заявлены в качестве игроков «Зенита». При этом из паспорта команды пропали травмированный Боян Дублевич и Адриан Морман. Последний покидает расположение петербургского клуба.

«К сожалению, данные изменения вынужденные и связаны с потерей одного из ключевых игроков, — отметил «СЭ» Александр Церковный. — Характер травмы Бояна Дублевича и процесс его восстановления не позволят нам использовать его на ранней стадии плей-офф. Как будет состояние Бояна дальше, — сейчас прогнозировать очень сложно, но в первую очередь мы не хотим рисковать здоровьем центрового. Отсутствие такого игрока как Дублевич серьезно меняет игровую модель и нам приходится перестраивать переднюю линию, проводя сразу двойную замену. Необходимость такого решения наглядно подтверждается последними матчами регулярного сезона, когда неровная игра по ходу поединка и нервные концовки были вызваны в первую очередь нарушением баланса в составе. Несмотря на то, что времени заиграть новичков практически не остается, мы надеемся что тренерскому штабу удастся максимально быстро интегрировать новичков в команду. А это повысит нашу конкурентоспособность в борьбе за титул».

Отдельно руководитель «Зенита» высказался о расставании с 35-летним французским форвардом.

«Что касается расторжения контракта Адриана Мормана, — это решение которое далось нам очень тяжело, — продолжил Церковный. — До последнего момента мы обдумывали этот шаг. Адриен — настоящий профессионал, который выкладывается полностью во всех играх, все зависимости от их статуса. По максимуму отрабатывал на тренировках, постоянно работал индивидуально, чтобы быть в наилучших кондициях. Это вынужденный шаг в сложившейся ситуации. Желаю ему успехов в новом коллективе».

Морман перешел в «Зенит» в январе 2023 года. Вместе с сине-бело-голубыми форвард дошел до полуфинала Единой лиги ВТБ сезона-2022/23 и стал обладателем Суперкубка Единой лиги.